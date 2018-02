Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Apel matinal - Invitat: Victor Alistar, membru CSM Victor Alistar. Foto: Facebook Realizator: Catalin Cârnu - Liderii europeni au transmis un mesaj catre autoritatile de la Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preciza ieri, alaturi de seful statului român, Klaus…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten al Romaniei. Tin enorm de mult la prietenia lui Juncker si la atasamentul si disponibilitatea pe care le-a aratat totdeauna fata de tara noastra. Va trebui sa vad textul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, la finalul unei intalniri cu seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca Romania are o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale, insa solutia este in tara. "Cred ca avem o mare problema in Romania cu Legile…

- Daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi "in alti termeni", locul "natural" al tarii noastre fiind in zona Schengen, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- "Intalnire excelenta și constructiva cu Jean-Claude Juncker și Colegiul Comisarilor, astazi, la Bruxelles. Le-am transmis oficialilor europeni ca mandatul Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene va fi eficient, pragmatic și ca vom contribui intr-o mare masura la construcția unui viitor…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PMP, a declarat marți, intr-o intalnire cu jurnaliștii romani la Bruxelles, ca poziția Departamentului de Stat al SUA privind modificarea legilor justiției in Romania este corecta și justificata, in condițiile in care țara noastra este aliat…

- ”Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.”, se arata intr-un comunicat…