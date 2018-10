Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker a reamintit ca, atunci cand a devenit presedintele Comisiei Europene si a venit in fata Parlamentului European, in 15 iulie 2014, a spus ca Romania trebuie sa faca parte din zona de libera circulatie si si-ar fi dorit sa fi putut sa obtina acest lucru inainte de finalul mandatului…

- Vorbind in plenul Parlamentului European, marti, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa transmita oficialilor prezenti la Strasbourg, intrei ei Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca “romanii sunt conectati activ la valorile civice. Au dovedit-o cat…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Uniunea Europeana vrea sa ajunga la un acord de divort cu Marea Britanie si "cei care se gandesc la o iesire fara acord nu sunt constienti de dificultatile pe care un astfel de scenariu le-ar implica", a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in fata Parlamentului European,…

- Unitatea Europei a fost tema principala a discursului pe care presedintele Comisiei Europene l-a sustinut miercuri dimineata in plenul Parlamentului European. In acest sens, tocmai respectul pentru Justitie e obligatoriu, a spus Jean-Claude Juncker, amintind ca orice stat care nu respecta statul de…

- Marea Britanie nu poate sa fie doar in ''unele parti'' din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ultimul sau discurs despre starea UE sustinut in plenul Parlamentului European de…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in cadrul Discursului sau anual privind Starea Uniunii, ca executivul comunitar se opune tuturor atingerilor statului de drept si a afirmat