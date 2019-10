Japonia - Noi ploi torenţiale, prognozate în regiunile devastate de taifunul Hagibis Autoritatile nipone au avertizat vineri in legatura cu noi ploi torentiale care sunt prognozate in zonele din estul si nord-estul Japoniei, grav afectate de trecerea taifunului Hagibis, relateaza dpa. Autoritatile au avertizat cu privire la alunecari de noroi, inundatii si valuri puternice in regiunile distruse in urma trecerii, la sfarsitul saptamanii trecute, a taifunului Hagibis, regiuni unde au loc in continuare operatiuni de cautare si salvare. Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit Japonia in zeci de ani, a afectat grav zone centrale, estice si nord-estice ale tarii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

