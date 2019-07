Japonezii la urne pentru alegeri senatoriale fără miză Japonezii sunt chemati duminica la urme pentru a reinnoi jumatate din Camera superioara a parlamentului, un scrutin fara miza care, potrivit sondajelor, urmeaza sa consolideze pozitia premierului Shinzo Abe, relateaza AFP. Sectiile de votare s-au deschis la orele 07.00 (sambata, 22.00 GMT) si se vor inchide la 19.00 sau 20.00 (11.00 sau 12.00 GMT) in functie de locul unde sunt situate. Daca se va intampla ca la precedentele alegeri de acest fel, rata participarii la vot risca sa fie scazuta, chiar daca se poate vota anticipat foarte simplu in birouri special amenajate, uneori instalate in supermagazine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

