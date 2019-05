Stiri pe aceeasi tema

- Autorizatia de constructie trebuie neaparat eliminata din lista de documente de care are nevoie un consumator de energie care doreste sa devina si producator, insa Ministerul Dezvoltarii este cel care se opune, a declarat, vineri, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor,…

- PSD este singurul partid de guvernare din Romania a carui prioritate este dezvoltarea tuturor comunitatilor locale. PSD a eliminat practicile abuzive si profund discriminatorii prin care comunelor li se alocau fonduri in functie de culoarea politica a primarilor si sprijina toate localitatile din Romania…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2019. Ce a aparut pe pagina lui CRBL la scurt timp dupa castigarea premiului: "Hmmmm. Parca sugereaza...". CRBL a sarbatorit in stilul caracteristic dupa ce a aflat ca este marele CAȘTIGATOR ASIA EXPRESS, alaturi de bunul sa prieten Oase. Cei doi pare ca au fost pe…

- Primaria Timișoara a semnat, marți, cu ADR Vest, un contract in valoare de 6,8 milioane de lei fara TVA pentru „imbunatațirea calitații serviciilor spitalicești de urgența in cadrul Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii «Louis Țurcanu» din Timișoara”.…

- "Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi…

- Datele Eurostat arata ca in Romania sunt 8,89 milioane de locuinte, dintre care 3,98 milioane sunt in mediul rural. Dintre acestea, 2,9 milioane au acces la o retea de canalizare, insa doar 2,2 milioane sunt bransate. Deci aproape 1,8 milioane de locuinte (in care locuieste 29,7% din populatia Romaniei)…

- Directorul de comunicare al LPF, Marius Mitran a anunțat ca meciurile din Liga 1 vor fi difuzate, ca și pana acum, de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. 27,5 milioane de euro fara TVA pe sezon a fost valoarea vechiului contract. ”S-a rezolvat, se semneaza luna aceasta. E o chestiune de zile. Se…

- Duminica, 3 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii februarie Loteria Romana a acordat 11.756 de castiguri in valoare totala de 776.731,73 lei. Tragerile LOTO se vor difuza in direct pe Romania TV in cadrul…