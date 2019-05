Iulia Albu a suferit o intervenție chirurgicală Iulia Albu a suferit o intervenție chirurgicala, dupa ce medicii i-au spus ca are un chist ovarian ce trebuie indepartat. Vedeta a povestit totul pe blogul sau. „Așadar … am suferit in data de 24 aprilie 2019 (da, atat de recent) o intervenție de indepartare laparoscopica a chistului ovarian și singurul motiv pentru care m-am hotarat sa va povestesc, este ca, deși sunt o femeie care a avut si are opiniile celor mai reputați specialiști, am trecut prin ceea ce unele dintre voi au trecut deja si sper ca altele nu vor fi nevoite sa o faca”, a scris Iulia Albu. „Din fericire, diagnosticul corect nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

