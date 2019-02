Italienii ofera 225 de milioane de euro pentru salvarea Astaldi, companie care are contracte de miliarde de euro cu statul roman

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex are alocata, in bugetul pentru 2019, o suma de 30 de milioane de euro pentru achizitionarea a 13 trenuri noi pentru circulatia pe Magistrala 5 si 17 trenuri noi pentru magistralele aflate deja in functiune, a declarat, luni, ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, la dezbaterile…

- La finalul lunii ianuarie, Metrorex informa despre stadiul lucrarilor la magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (Opera), inclusiv Valea Ialomitei. Lucrarile la structura de rezistenta si fundatia la calea de rulare sunt aproape...

- MT anunța linie dubla de tren, Corina Crețu vorbește despre metrou, Ion Țiriac tuna și fulgera La inceputul lunii octombrie 2018, ministrul Transporturilor la aceea vreme, Lucian Șova, anunța ca, pana in anul 2020, se va circula cu trenul pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Otopeni si ca deja se lucreaza…

- Un tribunal a acordat constructorului italian Astaldi SpA permisiunea de a lua un credit punte in valoare de 75 de milioane de euro (86 de milioane de dolari) pentru a se mentine pe linia de plutire, au declarat miercuri pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Reprezentanţii…

- Turcia va organiza, anul viitor, o licitatie pentru constructia unui canal navigabil cu o lungime de 45 de kilometri care va fi paralel cu stramtoarea Bosfor, a declarat joi presedintele turc Tayyip Erdogan, chiar daca Guvernul de la Ankara a inghetat noile investitii pentru a tine sub control cheltuielile,…

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, marti, pe santierul autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures, ca asteapta ca in urmatoarele zile sa fie deschise traficului doua loturi din aceasta autostrada.

