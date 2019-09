Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar avand la bord 16 condamnati de instantele de judecata italiene au fost adusi, sub escorta, din Italia in Romania. Aeronava a aterizat pe Aeroportul International Henri Coanda, iar infractorii, toti romani, au fost adusi in tara pentru continuarea executarii pedepsei in inchisorile de…

- Romani condamnati in Italia pentru numeroase infractiuni violente, pentru care au primit pedepse cuprinse intre trei ani si inchisoarea pe viata, au fost adusi in tara cu un avion militar pentru a-si ispasi pedepsele in inchisorile romanesti. Astfel, 16 romani cu varste cuprinse intre 24 si 59 de ani…

- In aceste conditii, ponderea ocupata de autoturismele diesel a scazut pana la 31,3% din piata UE in trimestrul al doilea, fata de o cota de 36,3% in aceeasi perioada din 2018. Exceptia o constituie Germania, cea mai mare piata auto din UE, unde cererea pentru autoturisme diesel a crescut cu 3,5%.In…

- Ales de UEFA in echipa ideala a Campionatului European de tinerit care a avut loc in Italia si in San Marino, dupa ce a marcat patru goluri pentru Romania, George Puscas (23 de ani) a primit o veste uriasa. Antrenorul echipei Inter Milano, Antonio Conte, a decis ca fotbalistul roman sa faca parte din…

- Luigi Di Biagio (48 de ani) a anuntat, ieri, ca demisioneaza din functia de selectioner al Italiei U21. Decizia vine la o zi dupa ce echipa sa a fost eliminata inca din faza grupelor la Campionatul European de tineret. Italia a incheiat pe locul secund grupa A, cu sase puncte, la egalitate de puncte…

- Italia U-21 a parasit competitia, dupa remiza alba de la Cesena, in meciul Romania U-21 – Franta U-21. Frustrati, jurnalistii din Peninsula au strigat „blat“, iar Luigi Di Biagio (48 de ani) si-a prezentat demisia din functie, nu inainte de a oferi un pronostic.

- Romania s-a calificat in semifinalele Euro 2019, dupa ce a caștigat Grupa C. „Tricolorii" s-au declarat surprinși dupa egalul cu Franța, 0-0, cand au aflat ca ora și locul semifinalei au fost schimbate. Italienii au anunțat dimineața ca semifinala in care va evolua Spania se va disputa la ora 19:00,…

- Gabriel Bocra Ionut, un roman in varsta de 31 de ani, sofer de camion, a salvat in Italia un tanar de 19 ani, care intentiona sa se sinucida, aruncandu-se de pe un pod rutier. Italienii au fost profund recunoscatori pentru ce a facut romanul. Romanul a oprit autovehiculul sub pod, a mers la tanar, a…