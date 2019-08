Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri anticipate sau guvern de tehnocrați? Viitorul politic al Italiei este incert dupa ce joi, Matteo Salvini, omul forte al guvernului italian și liderul Ligii, a ”decretat” destramarea coaliției aflata de 14 luni la guvernare. Picatura care a umplut paharul a fost votul pozitiv dat…

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca liderul Liga, de extrema dreapta, Matteo Salvini, trebuie sa le explice italienilor de ce doreste prabusirea coalitiei de la guvernare, relateaza Reuters. Salvini, care este vicepremier si ministru de interne, a spus mai devreme ca coalitia cu Miscarea…

- Matteo Salvini, omul forte al guvernului italian și liderul Ligii, a cerut joi alegeri anticipate cât mai "rapide" posibil, decretând destramarea coaliției aflate la guvernare, scrie AFP."Sa mergem cât mai rapid la Parlament pentru a lua act ca nu mai exista…

- Intrebata, la Palatul Parlamentului, daca are emotii in privinta motiunii de cenzura, Dancila a spus: "Nu am nicio emotie. Am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianta". Ea a adaugat ca nu este nevoie de o noua intalnire, inainte de motiune, cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, considera ca este și in interesul parlamentarilor PSD și ALDE sa voteze alaturi de opoziție moțiunea de cenzura impotriva Guvernului pentru ca, macar in acest fel, ”sa incerce sa indrepte raul pe care l-au facut girand o guvernare opaca și care a fost condusa…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…

- 'Vom vedea pana la sfarsitul lui iunie', a declarat Salvini, intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera. Guvernul populist italian a fost zguduit de dispute permanente intre cei doi parteneri de coalitie, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem). Desi se astepta ca disputele…

- Este "foarte posibil" ca FPOe sa sustina motiunea, a declarat fostul vicecancelar Norbert Hofer, noul lider al FPOe.Motiunea a fost introdusa dupa ce o inregistrare video compromitatoare realizata in secret a dus la demisia din functia de vicecancelar si de la conducerea FPOe a lui Hans-Christian…