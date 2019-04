Italia: Peste 5 milioane de persoane trăiesc în sărăcie absolută In anul 2017, in Italia, 5.058.000 (8,4%) de oameni traiau in saracie absoluta. Condițiile minorilor raman critice: 12,1% dintre aceștia fiind intr-o stare de saracie absoluta. Intre 2016 și 2017, saracia sau excluziunea sociala a scazut in in Europa, insa continua sa afecteze 22,4% din populație (113 milioane de persoane), scrie Il Sole24ore, citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

