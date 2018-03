Stiri pe aceeasi tema

- Mafia italiana a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 21,8 miliarde euro in sectorul agricol, in crestere cu 30% comparativ cu 2016, potrivit unor estimari publicate miercuri de Coldiretti, unul dintre principalele sindicate agricole italiene, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Producţia,…

- Un asasin al mafiei italiene, Cosimo Scaglione Gabor, membru al gruparii ‘Ndrangheta, urmarit international pentru complicitate la omor a fost reținut in Vama Petea. Pe numele acestuia autoritațile au emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la tentativa de…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara au facut 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Arad, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in trafic de migranți. Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2017, pe raza județului…

- Un articol din prestigiosul ziar italian Repubblica, il amintește pe omul de afaceri din Alba Iulia, Pasqualino Ariganello, arestat recent in baza unui mandat european, in contextul afacerilor din țarile Europei de Est ale mafiei calabreze `Ndrangheta. Articolul este scris de jurnalistul Roberto Saviano,…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presupusul organizator principal rus al unei operatiuni de trafic cu cocaina in cadrul Ambasadei Rusiei in Argentina, Andrei Kovalciuk, a fost arestat in Germania, a anuntat vineri politia din...

- Politia slovaca a anuntat joi ca a arestat mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta de coruptie la nivel inalt efectuata de ziaristul asasinat Jan Kuciak, care ii suspecta de legaturi cu mafia, scrie AFP.

- Ziaristul slovac impuscat mortal, Jan Kuciak, era pe punctul sa publice un articol despre coruptie la nivel inalt in care sunt implicate mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care lucra, scrie AFP.

- Un gorjean si un albanez care s-a stabilit de aproximativ patru luni in comuna Bilteni au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj. Cei doi sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri…

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta lucra, relateaza…

- Un albanez in varsta de 28 de ani a fost reținut astazi de procurorii DIICOT Gorj, fiind acuzat de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Complice al acestuia este un gorjean de 26 de ani din comuna Balteni. Acesta s-ar fi deplasat in Italia, de unde ar fi adus in țara 35 de grame…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis luni, 26 februarie, cererea autoritatilor din Italia si a decis arestarea preventiva a omul de afaceri Ariganello Pasqualino urmarit international cu mandat european de arestare pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 29 de zile de inchisoare.

- O rețea de evazioniști care faceau afaceri ilegale cu fier vechi a fost destructurata in aceste zile de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad, in urma unor percheziții in 17 județe. Ieri, trei suspecți reținuți in urma audierilor, ajunși in fața judecatorilor Tribunalului…

- Sase persoane, inclusiv un fost diplomat rus si un politist argentinian, au fost arestate in urma unei investigatii privind trafic de cocaina prin intermediul ambasadei Rusiei la Buenos Aires, scrie The Moscow Times. Arestarile vin in urma unei operatiuni comune intre Rusia si Argentina care a inceput…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba s-au folosit in ancheta privind dovedirea unei infractiuni de ”trafic de influenta” inclusiv de inregistrari ale unor convorbiri in mediul ambiental sau a unor discutii telefonice. Inculpatul este un instructor auto, condamnat in prima instanta la…

- Consiliul Judetean Arad intentioneaza sa transfere din excedentul bugetar noi sume pentru realizarea obiectivelor de investitii, precum si pentru finantarea proiectelor in derulare. Cea mai importanta alocare, in valoare de 50.000 de lei va fi pentru studiul de trafic pentru documentatia tehnico-economica…

- Omul de afaceri italian, Ariganello Pasqualino, arestat la domiciliu pentru o condamnare de 9 ani de inchisoare primita in Italia este ”victima” la Alba Iulia in doua dosare penale cu obiect ”purtarea abuziva” si ”lovirea sau alte violente”. Cu alte cuvinte, italianul a luat bataie de la doi barbati,…

- Trei persoane au fost trimise in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, respectiv de mare risc. Cei trei sunt acuzati ca au introdus in Romania cannabis si cocaina.

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. Cei trei locuiesc in Sibiu și Cluj și risca ani grei de inchisoare avand in vedere ca au comercializat droguri de mare risc. Inculpații se numesc Ștefan Marian Daniel,…

- Un sofer care avea la masina numarul „vn 01 suveran“ a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat „viorel suveran“ si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- I​n ultima perioada foarte multe cazuri au fost semnalate de catre membrii grupului "Prins in Trafic" pe retelele de socializare. S-a ajuns in aceasta situatie critica pentru pietoni datorita faptului ca autoritatile nu fac aproape nimic pentru a amenaja mai multe locuri de parcare, dar si datorita…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat 50 de grame de droguri de la 2 barbati cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit Politiei Romane, la data de 13 februarie…

- Cu bebelușul abia nascut, o femeie de 26 de ani din Mureș pornit-o la drum spre Ungaria. In lipsa unor documente care sa-i permita sa-și scoata legal copilașul din țara, tanara mama l-a ascuns sub…propria fusta. Polițiștii de frontiera oradeni au demascat incercarea de trecere frauduloasa a graniței…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, arestat la Alba Iulia in 6 februarie pentru infractiuni economice comise in Italia, fusese declarat mort de familia sa. Italianul avea legaturi cu gruparea mafiota ’ndrangheta. Ariganello Pasqualino a fost condamnat in Italia la 9 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile din aceste zile, polițiștii salajeni recomanda, atat conducatorilor auto, bicicliștilor cat si pietonilor, sa manifeste atenție și prudenta in trafic, respect fața de ceilalți participanți la trafic, respectarea regulamentului rutier. Inainte de a porni…

- PROTESTE… Zeci de taximetristi din Barlad pregatesc un protest impotriva practicarii pirateriei si a taxelor noi impuse de CLM Barlad de la 1 ianuarie, pentru folosirea doemeniului public (a statiilor de taxi). Cei mai multi taximetristi se revolta impotriva pirateriei, deoarece, din spusele lor, circa…

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au destructurat o grupare infracționala organizata specializata in trafic de droguri…

- La data de 31 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Buzau au organizat si desfasurat in sistem integrat, o razie pe teritoriul de competenta, in special pentru prevenirea si combaterea faptelor cu violenta, dar si pentru depistarea celor care conduc autovehicule sub influenta bauturilor…

- Scandal luni seara in Targu Jiu, zona Paralela 45. Au fost implicați un șofer de BMW și un taximetrist. Geamurile celor doua mașini au fost sparte. Participanții la scandal au fugit și sunt cautați de poliție. ...

- In accidentul petrecut la ieșirea din Oraștie și-au pierdut viața trei persoane intre care și fiul unui polițist in varsta de numai 18 ani. Trafic a fost blocat pe DN7 Orastie –Sebes pe raza localitatii Romos, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului frontal…

- LIVE. Balul Operei, Opera Aperta si Gala UAD in 2018 Matei Miko, producator al unor evenimente de referinta (Balul Operei, Opera Aperta, Gala UAD, spectacole, concerte etc.), este invitatul emisiunii 1 la 1, de vineri, la Realitatea FM Cluj, moderata de jurnalista Anca Muresan. Emisiunea poate…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate a Poliției Romane, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi caștigat, ilegal,…

- Aproximativ 56 de mandate de arestare au fost emise luni in cadrul unei operatiuni la scara larga impotriva a 16 clanuri ale Mafiei siciliene implicate in activitati de extorcare a taberelor de refugiati si in trafic de droguri, a anuntat politia italiana, relateaza DPA si EFE. Printre…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit, în vara anului 2016, în urma unor percheziții, peste doua tone de cocaina într-un container din Portul Constanța. Cele 2,5 tone de cocaina, care erau transportate în mod disimulat în containere transoceanice, au fost…

- Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea s-a desfasurat cu sprijinul politiei din Germania si au fost confiscate bunuri in valoare de 50 de milioane…

- Hotelul Teleferic din Poiana Brașov a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Un grup care a atras atentia inca de pe data de 30 decembrie a fost acela al Excelentei Sale Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei.Potrivit cancan.ro, ambasadoarea, o critica a diferitor…

- Hotelul Teleferic a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Pe langa diferiti oameni de afaceri clienti ai casei, vedete, politicieni, functionari publici, cum ar fi presedintele Consiliului Judetean Valcea (o masa tare interesanta), un grup care a atras atentia civililor din superbul…

- Un ambulantier din Sicilia avea o intelegere ascunsa cu o companie de pompe funebre, iar acestia din urma erau conectati la Mafia din Italia. Toata intelegerea avea la baza suma de 300 de euro pentru fiecare persoana.