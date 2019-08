Stiri pe aceeasi tema

- In acest an se implinesc 12 decenii de cand Opel a inceput sa produca si automobile pe langa biciclete – 120 de ani plini de povești de dragoste. Povești despre autovehicule clasice precum Opel Manta și Opel Kadett, dar și despre aventurile unor fani incapațanați, care nici nu vor sa auda de alte marci.Toate…

- Lumea basmelor romanești, din copilarie, se afla, acum la Muzeul Casa Mureșenilor, in expoziția „Povești romanești”, o expoziție de ilustrație de carte. Vulpea ce a pacalit ursul, lumea „Amintirilor din copilarie”, Capra și ai ei trei iezi, lumea din „Tinerețe fara batranețe și viața fara…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov va invita luni, 1 iulie 2019, la sediul din Piața Sfatului nr. 25, la expoziția temporare „Povești romanești” ‒ expoziție de ilustrație de carte. Vernisajul pentru public va avea loc la ora 18:00. „Muzeul Casa Mureșenilor acorda o atenție deosebita creației artistice…

- Cine și-ar fi inchipuit ca, pornind de la un precept biblic - „De la fiecare dupa putința, fiecaruia dupa nevoi” - se va ajunge, peste doua milenii, la cele mai mari crime din istoria umanitații? Cartea...

- Lectura in aer liber, ca metoda de cunoaștere și relaxare. Acesta este scopul unui proiect interesant organizat de Biblioteca Municipala "Dr. C.I. Istrati" Campina, in parteneriat cu Asociația "Universul prieteniei" din Iași și Societatea Scriitorilor Prahoveni. Sa nu uitam ca 2019 este Anul Carții…

- Libraria Humanitas din Timisoara, de pe strada Eugeniu de Savoya, gazduieste joi, 13 iunie, de la ora 18.00, lansarea volumului „La inceput a fost sfarsitul. Dictatura rosie la Bucuresti”, de Adriana Georgescu, cu un cuvant inainte de Monica Lovinescu. In 1945, cand a fost arestata de comunisti si torturata,…

- Pentru al cincilea an consecutiv la Targul de Carte „Alba Transilvana”, scriitorul albaiulian Lucian Dragoș Bogdan a venit și la aceasta ediție cu ceva nou. Este vorba despre „Femeia din portbagaj”, o carte mystery-thriller, scrisa in colaborare cu un scriitor francez, Jacky Schwartzmann. Lansarea carții…

- In cadrul seriei de intalniri de lucru ale Cenaclului literar "Mihail Sadoveanu", maine, de la ora 17, suntem invitati la Biblioteca Judeteana "I.N. Roman" pentru a fi partasi la debutul literar al jurnalistului Laurentiu Despina."laquo;Copacul cu frunze de caietraquo; este o poveste. Turnata in pagina,…