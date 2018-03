Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 50.756 de imobile, cu 2.189 mai mare fata de luna februarie 2017, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna februarie 2018, in Bucuresti…

- Ger de crapa pietrele in prima zi de primavara calendaristica. Este cel mai geros 1 martie din ultimii ani. Minimele au coborat in aceasta noapte pana la minus 24 de grade Celsius. Trei sferturi de tara este in acest moment sub cod portocaliu de ger. Treisprezece judete - Caras-Severin, Hunedoara, Alba,…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit in sprijinul unui turist aflat in dificultate in Muntii Bucegi. Tanarul in varsta de 33 de ani, din judetul Timis intentiona sa ajunga la un loc de cazare din zona Pestera. La un moment dat, a ratacit traseul si s-a indreptat catre zona „Contur Lac…

- Clujul, pe locul doi in țara la numarul firmelor inființate in ianuarie 2018 Romanii au infiintat, in ianuarie, 9.878 de companii noi, in crestere cu 80,4% fata de ianuarie 2017, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cea mai mare dinamica…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse…

- In perioada 23-25 februarie 2018, la Centrul Regional de Afaceri, CCIA Timiș și RAYNA DECOR organizeaza o noua ediție a SALONULUI MIRILOR, un targ de nunta cu servicii complete, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru nunta lor: restaurante, muzica, servicii fotografice, cofetarii,…

- Elvi clasei a IV din Cornești au vizitat in acest weekend Expoziția ”Aurul și Argintul Antic al Romaniei” deschisa la Muzeul de Post-ul Agenda parlamentara: Claudia Gilia (PSD) le-a facilitat copiilor din Cornești o vizita la expoziția ”Aurul și Argintul Antic al Romaniei” apare prima data in Gazeta…

- Televiziunea Kanal D a fost amendata cu 15.000 de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru „Stirile Kanal D” din 16 august 2017, editie difuzata de la ora 19.10, in cadrul careia au fost prezentate scene de violenta fizica. Potrivit raportului de monitorizare intocmit de CNA, scenele…

- Aproape 380 de miliarde de lei vechi are primaria Gherla de cheltuit in 2018. Sunt banii incasați din impozitele și taxele platite de locuitorii orașului și din cote defalcate din impozitul pe venit și TVA. 113 miliarde lei vechi, adica mai mult de un sfert, urmeaza sa fie cheltuite in 2018 pentru salariile…

- Alarma a fost data pe strada Paltinului, in Dumbravița, dupa ce o conducta de gaz a fost fisurata in urma unui accident auto. Scurgerea de gaz a fost oprita de lucratorii EON, iar forțele de ordine au evacuat 65 de persoane, anunța ISU Timiș. Au intervenit forțe de la ISU Timiș,…

- Politisti, jandarmi, pompieri si angajati ai Delgaz Grid au intervenit astazi de urgenta in Dumbravita, dupa ce o conducta magistrala de gaz s-a fisurat. A fost dispusa oprirea circulatiei in zona si au fost evacute in total 65 de persoane de pe o raza de un kilometru. „ISU Timiș intervine pentru asigurare…

- Vladimir Petrut, primarul orasului Cavnic face periodic audiente cu locuitorii orasului pe care il conduce in calitate de primar, mai intai ca interimar si apoi “cu acte in regula” din luna mai a anului 2015. La ultima interventie facuta in direct pe retelele de socializare, edilul din Cavnic a “facut-o…

- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 40 de pasageri si o masina s-a produs, luni seara, pe un drum din judetul Timis, o singura persoana aflata in autoturism fiind ranita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In cele trei localitați componente ale comunei Mașloc traiesc aproape trei mii de locuitori. Ei sunt beneficiarii celor 14 kilometri de strazi... The post Investiții guvernamentale majore in trei localitati din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Pana nu demult, judetul Galati era printre primele trei din tara in topul ratei somajului. Potrivit datelor oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la sfarsitul anului 2017, Galatiul ocupa locul al saselea in topul judetelor cu somaj ridicat, cu o rata a somajului de 7,8%.La…

- O persoana a fost ranita joi in urma unui accident produs pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Politistii au stabilit ca accidentul s-a produs din cauza nepastrarii distantei corespunzatoare in mers de catre unul dintre soferi. Soferul ranit in accident a fost extras din cabina de catre un echipaj…

- ADN-ul unui schelet vechi de 10.000 de ani gasit intr-o peștera din Marea Britanie sugereaza ca cei mai vechi britanici aveau pielea intunecata și ochii albaștri. Potrivit AP News , oamenii de știința de la Muzeul de Istorie Naturala din Marea Britanie și Colegiul Universitar Londra au analizat genele…

- Meteorologii au emis cod galben de vant in mai multe județe din țara, valabine pana in seara zilei de miercuri. Astfel, in zonele de munte ale județelor Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș, pana la ora 19:00 se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 90 – 100 km/h. In județul Hunedoara…

- In Bistrița-Nasaud și alte 5 județe din țara s-au vandut anul trecut sub 1.000 de loturi de teren agricol. Asta in condițiile in care in Timiș s-au incheiat 8.866 de tranzacții de vanzare-cumparare pe parcursul anului trecut.

- Inca un caz de violența in școala a ieșit la iveala. Un baiat de clasa a VIII-a din județul Timiș a fost batut cu pumnii de tatal unui coleg, chiar in sala de clasa. Incidentul a avut loc la școala din Sanmihaiu Roman.

- Cu matura și farașul. Așa se aduna, in Piața Libertații, bucațile de tencuiala cazute de pe fațada sediului Bibliotecii Județene „Sorin Titel”. Refacerea acesteia este una dintre investițiile nerealizate in 2017 de CJ Timiș. Lucrarea are bani prevazuți și in bugetul pe anul in curs.

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Televiziunea Intermedia Suceava, cu sprijinul Asociatiei SEVA, organizeaza marti, 30 ianuarie, de la ora 17:00, la Muzeul de Istorie Suceava, dezbaterea intitulata "Opreste cancerul de col uterin!", editia a V-a. Acesta este si sloganul sub care Asociatia Europeana de Prevenire a ...

- PNL Timiș a ramas fara unul dintre membrii vechi. Lugojeanul Ioan Ambruș a decis sa spuna adio „barcii” conduse de Nicolae Robu, la aproape un an și jumatate de cand a renunțat la toate funcțiile in partid. El nu se mai regasește in activitatea filialei cu al carei președinte a avut mai multe clinciuri…

- Ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri…

- Cod galben de inundatii in vestul tarii! Hidrologii au emis o antetionare in acest sens, valabila pentru judetele Timis si Caras-Severin. Vizate sunt raurile din bazinele: Bega – bazin superior, Timis – afluentii aferenti sectorului aval S.H. Caransebes – amonte S.H. Lugoj, din judetele: Caras Severin…

- Muzeul de Istorie &bdquoPaul Pltnea&rdquo Galai v invit sâmbt 20 Ianuarie 2018 începând cu ora 11.00 la ceremonialul religios militar prilejuit de inaugurarea Monumentului APRTORII ORAULUI GALAI 720 922 Ianuarie 1918. Evenimentul este dedicat împlinirii a 100 de ani de la Btlia...

- Inca un accident la Cluj: trei mașini implicate, opt persoane ranite FOTO Accidentul rutier s-a produs vineri seara pe Bulevardul Muncii din Cluj, in urma coliziunii opt persoane fiind ranite. Incidentul rutier care a avut loc vineri seara pe B-dul Muncii și în care au fost implicate trei…

- Mașinile vechi au sufocat piața auto de la noi din țara. Anul trecut, dupa eliminarea timbrului de mediu, vanzarile au explodat. Romanii au cumparat un milion de mașini vechi, jumatate aduse din import. Doar 10 la suta dintre acestea au fost verificate serios.

- Meteorologii anunța cod galben de vant pentru cea mai mare parte a judetului Timis. ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) care atentioneaza ca se vor inregistra intensificari ale vantului, rafalele depașind 55 – 65 de kilometri pe ora. Avertizarea a fost emisa pentru astazi, in intervalul orar…

- Cu ocazia Craciunului pe stil vechi, sarbatorit la 7 ianuarie, pe scena Tirgului de Craciun amenajat pe strada 31 august din Capitala vor evolua artiști și colectivele autohtone. Astfel, pe timp de zi vor concerta colectivele etno-folclorice din diferite colțuri ale țarii, iar serile vor fi colorate…

- In satele banatene, batranii si femeile tin post negru in ajunul Bobotezei, iar a doua zi se mananca piftie pentru a avea belsug tot anul si se pregatesc sarmalele pentru Sfantul Ioan. ''In satul nostru carasean, Iordanitul are loc doar in Ajunul Bobotezei. Batranii tin post negru…

- Vin de ani de zile, A®n preajma Anului Nou, tocmai din TA¢rgu NeamE› E™i colindAƒ, din zori E™i pA¢nAƒ-n searAƒ, strAƒzile din BistriE›a E™i din A®mprejurimi. aEzNe place la BistriE›a, venim A®n fiecare an, pentru cAƒ oamenii sunt generoE™i, ne aruncAƒ-n cap de toate aE“ bani, vin, mA¢ncare...aE, ne-a…

- Gigantul american Apple ar putea fi nevoit sa dea explicatii in fata tribunalului dupa ce a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele iPhone-urilor mai vechi, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Potrivit Reuters, Apple este vizat de opt plângeri distincte care au fost…

- In seara de Craciun, un incendiu a izbucnit la o cladire, situata pe bulevardul Tomis, vizavi de Muzeul de Arta Constanta.Mansarda este situata deasupra fostului restaurant Furnica si era lipita de fostul hotel Continental. Militarii de la ISU Dobrogea au facut unele precizari privind indendiu, izbucnit…

- In trei sate dintr-o comuna din judetul Timis, zeci de tineri necasatoriti, imbracati in porturi populare, vestesc Nasterea lui Iisus batand in mici tobe pe ulite. Ei colinda pe la casele celor care-i primesc in primele zile de Craciun, transmite corespondentul Mediafax.

- Peste 300 de tone de produse de origine animala au fost confiscate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș deoarece reprezentau un mare pericol pentru sanatatea publica. De asemenea, specialiștii au constat ca din circa 90 de unitați verificate, aproape…

- O nava folosita la cautarea ramasitelor zborului MH370 a gasit un submarin disparut acum peste 100 de ani. Cel mai vechi mister din istoria militara a Australiei a fost rezolvat odata cu descoperirea, linga Papua Noua Guinee, a epavei unui submarin disparut in timpul Primului Razboi Mondial, au anuntat…

- Turistii care viziteaza Brasovul in aceasta iarna au la dispozitie un trenulet pentru a putea ajunge in centrul vechi al orasului, potrivit municipalitatii. Primaria a eliberat unei firme...

- Tradiția din perioada sarbatorilor e pastrat de suporterii alb-violeți. Acțiunea de Craciun a Druckeriei in 2017 vizeaza ajutorarea a nu mai puțin de 50 de familii din opt localitați aflate in estul județului Timiș. In urmatoarele patru zile fanii Politehnicii sa contribuie cu ce pot la inițiativa care…

- AIM (AOL Instant Messenger), una dintre cele mai vechi platforme de chat online, s-a inchis pe 15 decembrie. Serviciul, detinut de AOL, a fost lansat in urma cu 20 de ani, in 1997. Compania nu va lansa o alta aplicatie de mesagerie.

- Veninul este asociat, de obicei, cu intepaturile insectelor sau cu muscaturile reptilelor. Insa, aceasta substanta versatila, injectabila, este utilizata pentru atac ori in scop de aparare si de alte vietuitoare. Muzeul de Istorie Naturala din Londra, enumera cinci mamifere, insecte si moluste mai putin…

- Doar cinci la suta din ascensoarele din blocurile vechi din Chișinau nu prezinta pericol pentru oameni. Restul au termenul de exploatare depasit. Unele au și peste 40 de ani, iar din cauza uzurii ies din funcțiune frecvent.

- Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a solicitat astazi, in cadrul ședinței operative a Primariei, sa fie gasite soluții pentru a schimba cat mai rapid lifturile din blocurile situate in capitala. Potrivit Silviei Radu, acestea au mai mult de 40 de ani și reprezinta pericol pentru…

- În capitala sunt aproximativ 700 de ascensoare cu termenul de exploatare expirat: mai vechi de 25 de ani. Iar din 2009 pâna acum au fost schimbate doar 25 de ascensoare și modernizate în jur de 40. Primarul interimar Silvia Radu a declarat ca este inacceptabila o astfel de situație…

- Vineri, 8 decembrie, in cateva localitați din Timiș se va intrerupe alimentarea cu apa, dupa cum urmeaza: in Livezile intre orele 9 și 12, in Dolat intre orele 12 și 15, iar in Șipet intre orele 8 și 14. In intervalele anunțate sunt programate spalari ale rețelelor de apa și rezervoarelor de inmagazinare.…

- Astazi intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei in Ciacova, iar joi, 7 decembrie, intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei reci in localitatea Banloc, pentru spalarea și igienizarea rețelei de distribuție a apei. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure…

- Viețile a sute de copii din județul Timiș sunt puse in pericol de douya ori pe zi. Autoritațile locale, adica primariile, nu au schimbat cauciucurile microbuzelor școlare pentru sezonul rece. Cu anvelope nepotrivite pe polei, oricțnd acetea pot face accident.

- In aproape 100 de ani de existența, fotbalul din Lugoj a fost pentru un singur sezon pe prima scena a Romaniei. Lugojul, care pe parcursul anilor a devenit al doilea cel mai important oraș din Timiș, s-a intalnit timpuriu cu fenomenul fotbalistic. Era primavara anului 1901, atunci cand se inființa prima…

- Nr. unic nr. format vechi : 32662 212 2017 Data inregistrarii 27.11.2017 Data ultimei modificari: 27.11.2017 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte OMER FILIZ Reclamant OMER SUNAY Parat ...