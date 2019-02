Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea palestiniana Hamas a trimis un avertisment Israelului, afirmand ca va raspunde in forta si imediat oricarui atac asupra Fasiei Gaza, a informat vineri un ziar libanez, citat de publicatia israeliana Times of Israel, relateaza Agerpres.Citand sub rezerva anonimatului o sursa din cadrul…

- O racheta a fost lansata dinspre Fasia Gaza spre Israel in timpul noptii de duminica spre luni, urmata de raiduri aeriene impotriva pozitiilor Hamas, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. Sistemul de aparare aeriana al Israelului, Iron Dome, a interceptat aceasta racheta, adauga armata…

- Miscarea islamista Hamas manifesta disponibilitatea de a implementa un acord de reconciliere cu Autoritatea Palestiniana prin care va ceda controlul asupra Fasiei Gaza unui guvern de uniune nationala, afirma surse citate de cotidianul libanez Al-Mayadeen, conform mediafax. Surse politice din…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, si-a anuntat miercuri demisia din guvernul lui Benjamin Netanyahu, in semn de protest fata de armistitiul incheiat de Israel cu gruparile palestiniene in Fasia Gaza, relateaza Reuters, DPA si AFP, informeaza Agerpres.Lieberman a cerut organizarea…

- Un ofiter superior din cadrul fortelor speciale israeliene si sase palestinieni au fost ucisi in schimburi de tiruri intre militari israelieni si combatanti din cadrul miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, o situatie care ameninta sa reaprinda tensiunile, in urma incheirii recente…