Israel: Parlamentul votează pentru noi alegeri în septembrie Parlamentul israelian a votat joi dizolvarea sa la mai putin de doua luni dupa ce a fost ales si pentru organizarea de noi legislative la 17 septembrie, o situatie nemaiintalnita in istoria tarii, noteaza AFP. Parlamentul (Knesset) a votat in cursul noptii pentru dizolvarea sa, in a doua si a treia lectura, cu 74 de voturi pentru si 45 contra, la propunerea partidului Likud al premierului Benjamin Netanyahu. Prim-ministrul, incapabil sa formeze o coalitie de guvernamant cu partidele de dreapta care s-au impus la alegerile desfasurate la 9 aprilie, a preferat sa trimita israelienii din nou la urne… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

