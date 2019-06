Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul a fixat pentru 10 si 11 iunie pledoariile apararii si declaratiile acuzatilor, ultimele etape din acest proces-fluviu ale carui audieri, incepute la 12 februarie, vor dura patru luni.Verdictul este asteptat la toamna, cel mai probabil in octombrie, potrivit mass-media.Curtea…

- Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv impotriva unor eventuale acorduri ale coalitiei premierului desemnat Benjamin Netanyahu care ar putea sa constituie, denunta opozitia, sfarsitul democratiei in tara, relateaza AFP.

- Fostul presedinte al tarii, Vladimir Voronin, va trebui sa-i prezinte scuze publice si sa achite despagubiri de 30 mii de lei presedintei Partidului National Liberal (PNL), Vitalia Pavlicenco, dupa ce, in 2007, a declarat la un post de televiziune ca politiciana ar fi venit din KGB si ca in activitatea…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a lansat luni, in direct, in fata camerelor de luat vederi, consultari in vederea desemnarii viitorului premier, pe care preconizeaza sa-l nominalizeze miercuri, la opt zile dupa alegerile legislative, relateaza AFP.

- De aceasta data nu Comisia Europeana este marea problema a celor de la Google, ci o companie din Germania care a initiat un proces impotriva celor din Mountain View din cauza motorului de cautare Google Search. Potrivit idevice.ro, compania Idealo Internet GmbH a actionat i-a actionat in judecata…

- Îndata ce a trecut euforia victoriei, viata reala a batut marti la usa primului-ministru israelian, Benjamin Netanyahu. Din cauza alegerilor, primul-ministru îi solicitase procurorului general, Avichai Mandelblit, sa "înghete" procedurile referitoare la el în cele trei…

- Ultimele sondaje înaintea alegerilor parlamentare de marți din Israel coteaza umar la umar partidul lui Benjamin Netanyahu și cel al principalului sau rival Benny Gantz, dar confera avantaj actualului premier pentru formarea urmatorului guvern, scrie AFP.Analiștii avertizeaza însa…

- O publicatie din Arabia Saudita scrie ca Iranul a reusit sa "sparga" telefoanele mobile folosite de Sara Netanyahu, sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, si de fiul premierului, Yair, relateaza...