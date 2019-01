Isărescu: Americanii ne dădeau exemplu. Apoi au venit colegii din Ungaria, Cehoslovacia și Polonia să ne critice ”Dupa evenimentele din 1989, Romania a intrat intr-un amplu proces de tranziție de la o economie inchisa, de comanda, la o economie deschisa, de piața libera, un proces care in alte țari a durat și jumatate de secol. Acum ne minunam ca s-au facut și greșeli. S-a forțat puternic, dar asta este istoria. In vremea lui Maurer, mergeam spre o economie de piața, dar in ultimii ani ne-am intors cu tot pachebotul in direcția opusa și ne-a prins pe picior greșit aceasta tranziție. Am fost la un seminar internațional in 1975. Americanii ne dadeau exemplu. Intrasem in FMI. Eram exemplu pozitiv.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

