Iranul a anuntat miercuri ca inceteaza sa mai aplice ”unele” dintre ”angajamentele” pe care si le-a asumat in cadrul acordului international cu privire la programul nuclear din 2015, ca raspuns la denuntarea unilaterala a acestui pact de catre Washington in urma cu exact un an, relateaza AFP.



Teheranul a amenintat ca renunta si la alte angajamente, daca statele ramase in Acordul de la Viena nu gasesc o solutie - in termen 60 de zile -, pentru a relaxa consecintele durelor sanctiuni americane impuse Republicii islamice in sectoarele petrolier si bancar.



Aceste anunturi intervin…