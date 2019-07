Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca nivelul uraniului imbogatit din Iran va depasi limita admisa in acordul nuclear ca raspuns la faptul ceilalti semnatari ai acordului nu si-au respectat promisiunile si nu au ajutat Teheranul sa scape de sanctiunile SUA. „Pe 7 iulie,…

- "Situatia este grava, riscul de razboi in Golf nu este exclus, asa ca trebuie sa facem tot posibilul pentru a nu se ajunge acolo", a declarat el la sfarsitul unui consiliu de ministri al guvernului francez la care a asistat."De aceea suntem in dialog cu toate partile", de la Iran la SUA,…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Iranul a anuntat miercuri ca inceteaza sa mai aplice ”unele” dintre ”angajamentele” pe care si le-a asumat in cadrul acordului international cu privire la programul nuclear din 2015, ca raspuns la denuntarea unilaterala a acestui pact de catre Washington in urma cu exact un an, relateaza AFP. Teheranul…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor care raman angajate in acord (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia), intervenind dupa retragerea unilaterala a Statelor Unite din acest pact exact acum un an, indica ministerul. O scrisoare a presedintelui iranian Hassan Rouhani…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…