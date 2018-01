Stiri pe aceeasi tema

- Trezoreria i-a numit pe cei doi ca fiind Kim Jong Sik si Ri Pyong Chol, informatiile despre acestia indicandu-l pe primul ca o figura-cheie in eforturile nord-coreene de a trece programul de rachete de la combustibil lichid la solid, iar pe al doilea ca fiind un oficial de prima importanta implicat…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP.Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Protestul este cu privire la decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. La protest au participat mulți copii. Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje…

- Protestul, la care au participat si multi copii, s-a desfasurat fara incidente. Protestatarii au afisat bannere cu mesaje precum "Solidaritate Romania-Palestina", "Ierusalim - orasul tuturor religiilor", "Decizia lui Donald Trump este o incalcare flagranta a legii internationale", "Ierusalim este…

- O rezolutie prin care ONU condamna recunoasterea de catre Washingon a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost adoptata joi – cu o larga majoritate – de Adunarea Generala a ONU, dupa ce Statele Unite si-au multiplicat amenintarile financiare la adresa tarilor care se opun pozitei lor, relateaza…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a reiterat joi amenintarile la adresa tarilor care vor vota in favoarea unei rezolutii ce condamna decizia Washingtonului de a desemna Ierusalimul drept capitala statului Israelul, cu putin timp inainte de votul din Adunarea Generala a ONU, relateaza AFP.…

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a cerut marti Consiliului de Securitate idei pentru redactarea unei Constitutii si organizarea de alegeri in tara, cu scopul de a relansa o reglementare pasnica a conflictului in impas, transmite AFP. "Este timpul pentru ONU sa precizeze problematicile…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna la sustinerea unei rezolutii cu caracter neconstrangator la Adunarea Generala a ONU privind anularea recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press. Erdogan a lansat…

- Donald Trump a recunoscut recent ca Ierusalimul este capitala Israelului, generand un val de nemultumire in intreaga lume.Un proiect de rezolutie elaborat de Egipt, care exprima "regret profund privind recentele decizii referitoare la statutul Ierusalimului", a fost prezentat luni in Consiliul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi ca rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind programele nucleare si cu rachete balistice ale Coreei de Nord trebuie puse in aplicare pe deplin de catre Phenian si de celelalte tari, relateaza Reuters.

- Convocata ieri în regim de urgenta, sedinta Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a avut pe agenda decizia-dictat a presedintelui Trump din 6 decembrie, care decreta unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Lelia Munteanu,

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situatiei, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut mai izolate ca…

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situației, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta vineri, pentru a dezbate asupra deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP. Aceasta decizie a provocat furie in lumea araba si a a fost dezaprobata de partenerii…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgența vineri, pentru a dezbate asupra deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta vineri, pentru a dezbate asupra deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP.

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune.'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgența vineri pentru a discuta despre recunoașterea unilaterala de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a precizat miercuri pentru AFP președinția japoneza a Consiliului.

- Opt țari, dintre care patru europene, doua sud-americane și doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anunțat diplomați citați de Reuters,…

- Opt tari, dintre care patru europene, doua sud-americane si doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anuntat diplomati citati de Reuters,…

- "Este o decizie regretabila, pe care Franta nu o aproba si care contravine dreptului international si rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU", a declarat seful statului francez intr-o conferinta de presa la Alger. "Statul Ierusalimului este o problema de securitate internationala care priveste…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP, preluat de Agerpres.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie…

- In caz de razboi regimul nord-coreean va fi distrus. Amenintareaa venit chiar de la ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, in cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU. Adunarea a fost convocata de urgența, dupa ce, miercuri, Phenianul a testat o noua racheta balistica.

- Statele Unite au avertizat Coreea de Nord ca ar fi "complet distrusa" daca va izbucni razboiul, dupa ce Phenianul a lansat miercuri cea mai avansata racheta balistica intercontinentala, scrie Reuters. Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a spus, la o reuniune a Consiliului…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 29 noiembrie 2017I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind protectia reciproca a…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord si a lansat un apel la o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP."Nu vom ceda niciodata…

- In cadrul unei conversatii de 20 de minute, cei doi presedinti "au subliniat amenintarea grava pe care cea mai recenta provocare a Coreei de Nord o reprezinta nu numai pentru Statele Unite si Coreea de Sud, ci pentru intreaga planeta", iar dezvoltarea programelor nucleare si balistice "submineaza…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord și a lansat un apel la o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. …

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un ''acord de dezescaladare'', a anunțat marți emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP și Reuters. …

- Dosarelor celor trei candidați la funcție de președinte al Autoritații Naționale de Integritate au fost examinate astazi de membrii Consiliului de Integritate, informeaza Noi.md. In urma examinarii dosarelor și a avizelor emise de Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul a admis participarea…

- Rusia a facut uz, pentru a doua oara in 24 de ore, de dreptul sau de veto, de aceasta data la un proiect de rezoluție inaintat de Japonia care prelungea cu 30 de zile mandatul experților internaționali din grupul JIM (Joint Investigative Mechanism - Mecanismul Comun de Investigație) ce ancheteaza…

- In cadrul celei de-a noua intruniri, Consiliul de Stabilizare si Asociere a precizat ca Albania "a progresat in vederea indeplinirii criteriilor pentru aderare la UE si, in ansamblu, progresul constant a fost inregistrat in cele cinci domenii prioritare pentru deschiderea negocierilor de aderare".…

- Statele Unite si-au exprimat speranta ca reuniunea neoficiala privind Venezuela, luni la ONU, va conduce la actiuni internationale pentru a preveni actuala criza din aceasta tara sa devina o amenintare la adresa securitatii, potrivit unui document transmis vineri Consiliului de Securitate, relateaza…

- Statele Unite și-au exprimat speranța ca reuniunea neoficiala privind Venezuela, luni la ONU, va conduce la acțiuni internaționale pentru a preveni actuala criza din aceasta țara sa devina o amenințare la adresa securitații, potrivit unui document transmis vineri Consiliului de Securitate, relateaza…

- CHIȘINAU, 9 nov — Sputnik. Serviciul de Informatii si Securitate întreprinde masuri orientate spre impulsionarea mecanismelor de interacțiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. În acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 — martie 2018, ofiterii…

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, transmite paginaderusia.ro Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului…

- Verificari pe linia apararii impotriva incendiilor si protectiei civile in Eveniment / Activitatea inspectiei de prevenire in luna octombrie, situatia operativa la nivelul unitatii, pregatirea pentru sezonul rece si situatia operativa a punctului de lucru din Draganesti Vlasca au fost subiectele…

- Diplomații rusi considera ca raportul alcatuit de Comisia ONU și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) care au investigat atacurile chimice din Siria are o calitate extrem de scazuta. Dupa cum se arata in nota trimisa de catre Misiunea Permanenta a Federației Ruse in atenția Adunarii…

- Aceasta este a noua oara cand Moscova și-a folosit dreptul de veto pentru a-și proteja aliatul sirian. Rusia s-a opus reinnoirii mandatului experților ONU și ai OIAC (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice) insarcinați cu ancheta privind utilizarea de arme chimice in Siria. Mandatul…

- Ambasadoarea SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, a cerut vineri Consiliului de Securitate al ONU "sa acționeze acum" pentru a prelungi ancheta asupra utilizarii armelor chimice in Siria, chiar daca Rusia risca sa se opuna prin veto, relateaza AFP. Statele Unite au facut sa circule…

- Rusia folosește ingerința electorala ca "arma predilecta" pentru a submina democrația în lume, a declarat joi ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, calificând presupusul amestec al Moscovei în alegerile din Statele Unite drept „razboi", informeaza Agerpres.…

- Rusia folosește ingerința electorala ca "arma predilecta" pentru a submina democrația in lume, a declarat joi ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, calificand presupusul amestec al Moscovei in alegerile din Statele Unite drept "razboi", potrivit Reuters și AFP. "Când…

- – pompierii bacauani s-au intalnit ieri cu reprezentantii primariilor, proiectanti si directori de scoli, pentru a le prezenta legislatia in domeniu si care sunt obligatiile lor in acest proces de obtinere a documentelor ISU Ziua a inceput cu o conferinta de presa, sustinuta la sediul Inspectoratului…

- Potrivit agenției WAM, Abou Dhabi a decis sa puna capat misiunii ambasadorului sau nerezident la Phenian si celei a ambasadorului nerezident al Coreei de Nord in EAU. Emiratele numara in jur de 1.300 de nord-coreeni pe teritoriul lor, potrivit unei surse diplomatice. Aceste decizii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si primarii de sectoare au avut, marti, o intalnire cu secretarul de stat in ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, si cu reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si ai ISU Bucuresti-Ilfov, in urma careia au fost formate sapte…

- Reprezentatii autoritatilor publice locale, ai societatilor comerciale care detin constructii si functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu si proiectanti vor lua parte vineri, 13 octombrie, de la ora 10, la o intalnire cu specialistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum”…

- O alerta de securitate s-a produs in mijlocul zborului aeronavei de pasageri a companiei Ryanair. Potrivit primelor informatii, ar fi vorba despre o alarema de securitate provocata de prezenta unui pachet suspect la bordul avionului. Spatiul aerian a fost inchis temporar si aeronava a fost…