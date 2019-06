Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders, va parasi Casa Alba la sfarsitul lunii, relateaza Reuters si AFP. "Minunata noastra Sarah Sanders...

- Fortele armate ale Turciei au lansat o operatiune a comandourilor, sustinute de artilerie si atacuri aeriene, impotriva militantilor kurzi din nordul Irakului, a informat marti Ministerul turc de Aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Patru palestinieni au murit vineri in Fasia Gaza, doi militanti Hamas in urma loviturilor aeriene din Israel si doi palestinieni in timpul protestelor de la granita enclavei, transmit dpa si Reuters. Loviturile armatei israeliene asupra unei pozitii militare a miscarii islamiste radicale Hamas au fost…

- O nava militara franceza a trecut luna aceasta prin Stramtoarea Taiwan, au declarat agentiei Reuters doua surse oficiale americane, sub rezerva anonimatului, relateaza surse Reuters citate de agerpres. Reuters arata ca evenimentul este neobisnuit si probabil agreat de Washington, dar in acelasi…

- FAC PRAPAD… Am aflat, pe surse, cui apartine tractorul de mare capacitate care a distrus o masina de teren in satul Dobrovat, dupa ce oamenii s-au impotrivit si nu au mai lasat sa intre utilajele in terenurile arendate de Comcereal. Sursele noastre sustin ca tractoarele aduse la Dobrovat, dar si in…

- Armata Naționala Libiana a efectuat duminica raiduri aeriene in zona sudica a capitalei țarii, Tripoli, și s-ar indrepta spre centrul orașului, in ciuda eforturilor Națiunilor Unite de a ajunge la un armistițiu, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Citește și: Rareș Bogdan detoneaza BOMBA:…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a facut apel la Irak sambata sa ceara plecarea trupelor americane ''cat mai repede posibil'', apel lansat in cursul unei vizite in Iran a premierului irakian Adel Abdul Mahdi care arata puternica influenta a Teheranului la Bagdad in pofida presiunilor SUA, relateaza…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, a respins asigurarile date joi de Rusia ca trupele sale in Venezuela nu prezinta nici o amenintare la adresa securitatii, relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Nu sunt sigur ca intotdeauna cred ceea ce spun ei", a declarat responsabilul american. …