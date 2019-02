Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, de 35 si 44 de ani, sunt cercetati pentru contrabanda, dupa ce politistii au descoperit, in urma unui control de rutina in trafic, ca acestia transportau cu un autovehicul tigari neaccizate sau purtand timbre de acciza din Republica Moldova, pe care urmau sa le comercializeze in Galati.

- In ultimele 24 de ore, in București s-au produs 11 accidente rutiere, soldate cu doua persoane ranite grav și 11 persoane ranite ușor, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.Reprezentanții ISUBIF au anunțat ca au acționat pentru indepartarea a 20 de copaci cazuți pe carosabil și pe opt autoturisme,…

- Polițiștii din Dambovița au depistat, sambata seara, patru barbati suspectati ca ar fi spart casa generalului MAI Toma Zaharia, in timp ce acesta se afla la parastatul tatalui sau, potrivit unor surse judiciare.Barbatii au fost depistati in Bucuresti, iar asupra lor au fost gasite bunurile…

- Doi romani din Bucuresti au fost prinsi la Vama portile de Fier I din Mehedinti in timp ce incercau sa introduca in tara 425 de grame de cocaina. Barbatii veneau din Italia si ascunsesera drogurile in bordul unui autoturism de lux, dar au fost descoperiti cu ajutorul cainelui antrenat sa detecteze substantele…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 4.850 pachete cu țigari ascunse intr-un spațiu special amenajat in bordul unui autoturism, dar și la frontiera ,,verde”. Ieri, 05 ianuarie a.c., in jurul orei 08.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera de la Curtici, judetul Arad, au descoperit, intr-un tren international care circula pe ruta Bucuresti - Viena, opt cetateni iranieni, care au incercat sa iasa ilegal din Romania folosindu-se de documente de calatorie false. ''In data de 24.12.2018, in jurul…

- Hotii au dat un tun incredibil, actionand ca in filme: au urcat intr-un TIR aflat in mers, pe care l-au golit de laptopuri, telefoane si produse electrocasnice. In timp ce autoturismele goneau pe sosea, hotii au introdus produsele printr-o trapa in masina lor. "Persoanele in cauza cu varstele…

- 28.000 pachete cu tigari de contrabanda au fost confiscate de catre politistii baimareni. Florina Metes, purtator de cuvant IPJ Maramures: “Politistii maramureseni desfasoara constant activitati pentru combaterea contrabandei cu tutun, identificarea persoanelor care comit fapte infractionale in acest…