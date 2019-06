Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, joi, ca el si jucatorii sai au învatat dupa Euro-2019 ca nu vor primi gratis, ci trebuie sa munceasca pentru a obtine ceva, scrie News.ro."Nu am regrete, pentru ca eu cred ca meciul din seara asta a fost unul simplu cu doua momente decisive spre…

- Atacantul Andrei Ivan a declarat, joi seara, ca jucatorii din nationala Romaniei de tineret sunt multumiti de ceea ce au realizat la Campionatul European, subliniind ca importanta este si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020."Sunt multumit de ce am facut si am realizat. e important ca…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, joi, dupa ce nationala under 21 a fost învinsa de Germania în semifinalele Campionatului European, ca germanii au fost mai buni în repriza a doua si a meritat calificarea în finala. El a mentionat ca la turneul din aceasta vara au fost…

- Jucatorul Ianis Hagi a declarat, joi seara, ca fotbalistii din nationala de tineret sunt putin dezamagiti dupa eliminarea de la Campionatul European, însa a subliniat ca el si coechiperii sai au "foame" de victorii si trofee, scrie News.ro."Felicit fanii care au fost alaturi…

- Atacantul George Puscas a declarat, joi, dupa eliminarea de la Campionatul European de tineret, ca ar putea sa plânga de fericire, nu de tristețe, pentru ca echipa Under 21 a României a scris istorie."Multumesc tuturor. Am dat tot ce am avut mai bun, dar Germania a fost mai buna.…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a sustinut astazi istorica partida de fotbal cu Germania, din semifinalele Campionatului European gazduit de Italia si San Marino.Confruntarea dintre campioana continentala en titre si tricolorii mici a fost gazduita, in Italia, de Bologna.Prima repriza s a incheiat…

- La aceasta ora, la Bologna, se disputa partida dintre nationalele Romaniei si Germaniei, contand pentru semifinalele Campionatului European de fotbal tineret. Germania a deschis scorul in min. 21, prin Amiri, cu sut de la 18 metri. Romania a egalat prin Puscas, in min. 26, dintr-un penalty acordat de…

- Romania U21 a obtinut calificarea in semifinalele Campionatului European si, implicit, participarea la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Cu o zi inainte de meciul cu Germania, tricolorii au avut parte de o surpriza.