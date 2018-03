Stiri pe aceeasi tema

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat, potrivit observatorulph.ro Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a convocat in aceasta dimineata o ședința de lucru privind intervenția serviciilor municipale la deszapezirea orașului ca urmare a conditiilor meteo. La sedinta au participat operatorii de salubrizare din cadrul administratiei publice…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Ciroza hepatica este una dintre cele mai grave boli ale ficatului, care se caracterizeaza prin diminuarea progresiva a masei lui funcționale, rezultand atat din diminunarea cantitații de hepatocite, cat și din distrugerea arhitecturii specifice a organului. Ciroza hepatica poate fi fatala in anumite…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- La Chișinau au fost înregistrate peste 110 cazuri noi de gripa. Peste 110 cazuri noi de gripa au fost înregistrate în capitala pe parcursul ultimei saptamâni. Anunțul a fost facut astazi de șeful adjunct al Directiei generale asistenta sociala a municipiului…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Victoria Beckham și-a ingrijorat fanii, dupa ce ar fi avut un accident pe partia de schi din Canada, unde se afla in vacanța alaturi de familie. Creatoarea de moda a facut un anunț pe pagina sa de Instagram, unde a precizat ca nu este nimic grav, are o mica fractura. „Va mulțumesc pentru toate mesajele…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Maria Ceaușila trebuia sa ajunga la o clinica medicala din Capitala, cu mama sa, dar o pana la o roata a oprit-o din drum. Doi polițiști au ajutat-o și au reparat defecțiunea. Pe Facebook, fotografia cu cei doi oameni ai legii au facut zeci de mii de vizualizari. Maria Ceausila a postat pe Facebook…

- Un actor celebru din Marea Britanie a anunțat ca a primit un diagnostic crunt, dupa ce s-a dus la medic ca sa iși faca un vaccin antigripal. Starul a ales sa faca publica trista veste prin intermediul unei inregistrari. La scurt timp dupa ce dai play video-ului, acesta marturisește ca are un cancer…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, este internat la Spitalul Elias din Capitala. Familia le-a cerut medicilor sa nu divulge informații despre starea sa de sanatate. „Este la noi. Atat va pot confirma. Am avut multiple discuții atat…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Uniți pentru Eric. Un copil de numai 4 ani se lupta cu o boala necruțatoare La doar 4 ani, Eric Fulop a schimbat mingea de fotbal și jucariile cu perfuziile și citostaticele. Zambetul și voioșia i-au disparut de pe chip la inceputul anului, iar, de curand, medicii i-au pus un diagnostic cumplit: limfohistocitoza…

- Pacientul a fost internat la Spitalul Județean de Urgența Oradea pe 8 februarie, iar doua zile mai tarziu, sambata 10 februarie, acesta a decedat. Potrivit dr. Rahota Daniela, pacientul a fost internat cu diagnosticul Pneumonie bazala, Insuficienta respiratorie, Diabet zaharat tip II, Insuficienta…

- Anul trecut, medicii de specialitate din Vaslui, Barlad și Huși au depistat 1.259 de cazuri noi de “boala zaharului”. Tot mai multe persoane din județ sunt diagnosticate cu diabet zaharat, o boala care face ravagii, mai ales ca poate duce la complicații foarte grave. Pe parcursul anului trecut, medicii…

- Diagnosticul de cancer nu este usor de acceptat nici pentru pacienti si nici pentru familiile lor. Starea psihica influenteaza sansele de vindecare. Comunicarea este foarte importanta intr-un asemenea moment si ar trebui facuta de un psiholog specializat care sa fie liantul intre medicul oncolog, pacient…

- Mama Anamariei Prodan a fost externata, dupa doua saptamani de investigații medicale și tratamente. Artista de muzica populara se simte mai bine, așa ca medicii au decis sa o lase sa plece acasa. Astazi, Anamaria Prodan și-a luat mama acasa. Ionela Prodan a fost internata aproape doua saptamani. In…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Mirabela Dauer se simte din ce in ce mai bine, de la o zi la alta. Cu toate acestea, va mai ramane internata in spital cateva zile. Medicii ii acorda toata atentia si o tin sub observatie. Ei vor sa se asigure ca in momentul in care vedeta va fi externata ea se va afla in afara oricarui pericol.

- Baiatul de noua ani, care ar fi fost trimis acasa de medicii de la Spitalul Municipal din Oradea, desi se afla in coma, a ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucuresti, fiind in stare vegetativa. Copilul a fost adus in Capitala cu un elicopter SMURD.

- Medicii Ionelei Prodan au dat detalii despre starea acesteia de sanatate, dupa ce s-au facut numeroase speculații pe seama diagnosticului. Alerta a fost data de Florin Condurațeanu, care a declarat la tv, ca mama impresarei Anamaria Prodan se afla la Spitalul Fundeni. Se pare ca, Ionela Prodan este…

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…

- Intr-un comunicat transmis de unitatea spitaliceasca se arata ca artista a fost supusa investigatiilor de specialitate, in urma carora a reiesit necesitatea tratamentului acut sub supraveghere intraspitaliceasca. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA. Este vorba despre o BOALA CRUNTA Medicii…

- Spitalul ”Grigore Alexandrescu” este foarte aglomerat, avand peste 250 copii care ajung, zilnic, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), cei mai mulți fiind internați in clinica de pediatrie, spune pentru Libertatea, dr Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al unitații sanitare. ”Sunt foarte multe cazuri.…

- O tânara s-a nascut cu un semn canceros gigantic pe fața și, pentru ca situația ei sa nu se agraveze, este nevoita sa urmeze un tratament foarte dubios. Medicii i-au bagat patru baloane uriașe pe sub piele. Tânara de 23 de ani, pe nume Xiao Yan, din China, sufera de o boala…

- O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit informatii, la scurt timp de la incident, barbatul care a atacat o pe femeie ar fi incercat sa se sinucida.Un echipaj al politiei s a deplasat la fata locului. ...

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta...

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…