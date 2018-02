Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Ionelei Prodan au dat detalii despre starea acesteia de sanatate, dupa ce s-au facut numeroase speculații pe seama diagnosticului. Alerta a fost data de Florin Condurațeanu, care a declarat la tv, ca mama impresarei Anamaria Prodan se afla la Spitalul Fundeni. Se pare ca, Ionela Prodan este…

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- Intr-un comunicat transmis de unitatea spitaliceasca se arata ca artista a fost supusa investigatiilor de specialitate, in urma carora a reiesit necesitatea tratamentului acut sub supraveghere intraspitaliceasca. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA. Este vorba despre o BOALA CRUNTA Medicii…

- Mirabela Dauer trece prin momente dificile. Cunoscuta artista a ajuns de urgenta la spital, iar starea ei de sanatate nu e deloc asa cum si-ar dori. Medicii nu i-au dat vesti bune, motiv pentru care au decis sa ii scoata un rinichi.

- Spitalul ”Grigore Alexandrescu” este foarte aglomerat, avand peste 250 copii care ajung, zilnic, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), cei mai mulți fiind internați in clinica de pediatrie, spune pentru Libertatea, dr Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al unitații sanitare. ”Sunt foarte multe cazuri.…

- 14 eleve si o profesoara raman internate in spital dupa ce ieri s-au intoxicat cu spray lacrimogen. Medicii spun ca pacientii sunt afara oricarui pericol, dar mai au dureri de cap si ameteli, asa ca raman sub supravegherea specialistilor.

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

- Mircea Nebunu a dezvaluit ca starea de sanatate a lui Florin Salam nu este deloc una buna. Conform interlopului, cantaretul de manele ar avea mari probleme cu gatul. Acesta a mai precizat ca nu l-a tradat niciodata pe artist. A

- In ultimii ani, majoritatea femeilor, implicit și vedetele autohtone, prefera sa lucreze pana in ultima luna de sarcina. Asemenea lor este și Laura Cosoi care muncește in regim normal, fara sa fie afectata de sarcina. Vedeta nu a modificat nimic din programul sau pe urmatoarele luni. Dat fiind faptul…

- Cantareața Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital in urma unor probleme cu inima. Mama impresarei Anamaria Prodan a simțit ințepaturi in zona inimii. Din fericire, starea ei nu este foarte grava. Anamaria Prodan a povestit totul intr-o emisiune TV. ”Mi-a zis ca o inteapa inima. M-am speriat. Prima…

- Ionela Prodan (70 de ani) are o silueta de vis dupa ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrita de un episod care i-a pus in pericol viata, scrie click.ro. Cantaretei de muzica populara i s-a facut rau si a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri acute in…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns la spital din cauza unor probleme de sanatate. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan, care a slabit extraordinar de mult in ultima perioada de timp , a ajuns la spital. Ionela Prodan, care este mama impresarei Anamaria Prodan , a avut probleme…

- Ionela Prodan a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Anamaria Prodan nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni, unde medicii au intervenit instant.

- Laurette a explicat care este starea de sanatate a mamei sale, care a avut nevoie sa fie operata de urgența. Laurette, care este mama unei fetițe , a tarit momente extrem de neplacute din cauza mamei sale, care a avut mari probleme la coloana. La postul de televiziune Antena Stars, laurette a explicat…

- Astazi incepe perioada pentru depunerea dosarelor in cadrul unei sesiuni speciale de contractare a serviciilor medicale de catre Casa de Asigurari de Sanatate, pentru 19 furnizori de asistența medicala primara, asistența clinica in ambulatoriu și medicina dentara, in Capitala. La acest moment, marea…

- Sistemul informatic medical functioneaza din nou cu sincope, de trei zile. Medicii de familie nu pot valida retetele si sunt nevoiti sa piarda timp in fata calculatorului. „Suntem foarte suparati pentru ca nu putem sa ne desfasuram o activitate normala”, afirma un medic, citat de Didgi24.ro. Sistemul…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Horoscop 14 ianuarie 2018: Cuadratura Soare-Uranus poate avea efecte neplacute si surprinzatoare, manifestate mai ales prin iritabilitate și certuri. Starea de nervozitate indusa de acest aspect astral crește semnificativ riscul accidentelor.

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca. "L-am operat ieri dupa-amiaza.…

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Viața Adrianei Bahmuțeanu pare sa fie, la inceput de an, mai complicata ca niciodata. Iar problemele de sanatate par sa se țina scai de vedeta. Astfel, dupa ce a luat decizia, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, sa se retraga de pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, iarași, la spital.…

- Dan Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia in Suceava, in timpul unei descinderi in locuinta unui interlop, ar putea fi externat peste o saptamana. Medicii au precizat ca barbatul s-a recuperat miraculos, vorbeste, isi misca piciorul si mana dreapta. A

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Adriana Bahmuteanu a inceput anul cu un anunt-soc! Vedeta si-a dat demisia de la Antena Stars si se retrage, cel putin temporar, din televiziune. Se pare ca vedeta are motive intemeiate pentru care a luat aceasta decizie radicala. Ea are probleme de sanatate si nu mai poate continua sa faca parte din…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- Constantin Dita, actorul care a dat viata celebrului personaj Giani din serialul "Las Fierbinti", trece printr-o perioada cumplita. El a dezvaluit printr-un mesaj facut public ca are probleme de sanatate serioase si ca nu va fi prezent la evenimentul de la Sala Palatului, unde urma sa urce pe scena.

- O cunoscuta cantareata de muzica populara, Ileana Constantinescu a ajuns de urgenta la spital dupa ce a acuzat probleme medicale. Potrivit Antena3.ro, artista a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitala, din cauza unor probleme cardiace, dar si cu glicemia mare.Dupa ce au fost efectuate investigatii…

- Dupa aproape o saptamana in care a fost in coma indusa, politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, lovit cu o sabie in cap in timpul unei perchezitii, si-a mai revenit. Starea sa medicala s-a imbunatatit, iar doctorii de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu” din Iasi incearca acum sa il hraneasca…

- Actorul Alexandru Arșinel, internat ieri la Spitalul Universitar din Capitala, este in stare stabila. Investigațiile au aratat ca artistul a suferit un infarct. Medicii i-au montat deja un stent, așa ca ar putea fi externat in curand.

- Alexandru Arșinel a fost operat, in urma cu doar o ora, de urgența, la Spitalul Universitar din Capitala. Conform primelor declarații ale actorului, publicate in exclusivitate de spynews.ro, starea lui este acum buna.

- Fostul președinte al țarii, Ion Iliescu, are probleme mari de sanatate. Acesta nu a fost prezent nici la Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, deoarece il dor picioarele și evita sa se afișeze public.

- Alexandru Arșinel a fost dus de urgența la Spitalul Universitar, duminica dupa-amiaza, dupa ce a acuzat dureri toracice. Alexandru Arșinel a ajuns la unitatea medicala impreuna cu familia, iar in acest moment medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe ii fac investigații pentru a vedea daca va ramane…

- Durerea de genunchi poate sa fi provocata de probleme motorii, leziuni, artrita, dar si alte cauze medicale. Medicii sustin ca, in cazul in care durerile persista mai mult de doua saptamani, este bine sa facem o radiografie.

- UPDATE 6 decembrie – Medicii sunt in continuare ”extrem de rezervați” privind starea de sanatate a polițistului atacat cu o sabie in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ”Nicolae Oblu” din Iași. „Pacientul a petrecut…

- DJ Wanda se confrunta, de cateva luni, cu o boala rara. Vedeta a oferit acum noi detalii despre starea sa de sanatate. DJ Wanda a trecut prin momente deloc placute in urma cu cateva luni, atunci cand a fost diagnosticata cu o boala rara . DJ Wanda, care a fost la un control mai amanunțit la o clinica…

- Noi detalii despre starea de sanatate a lui DJ Wanda. Vedeta a venit in platoul "Rai da buni" pentru a dezvalui cum se simte acum, dupa cateva saptamani de tratament. Se pare ca lucrurile merg catre o direcție favorabila brunetei.

- Cristina Stamate va fi inmormantata, miercuri, la Cimitirul Bellu din Capitala. Marti, trupul neinsufletit al actritei a fost depus in foaierul Teatrului de Revista "Constantin Tanase".Alexandru Arsinel a declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca actrita Cristina Stamate era intr-o stare…

- Actrita Cristina Stamate era conștienta de problemele sale de sanatate și a decis sa isi traiasca ultimele clipe in discretie. Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la spitalul Floreasca, din Bucuresti, Cristina Stamate și-a dorit ca gravele sale probleme de sanatate sa ramana private. Actrita le-a…

- Dupa ce Stela Popescu a incetat din viata, o alta mare actrita se confrunta cu probleme de sanatate. Cristina Stamate, in varsta de 71 de ani, a fost internata in stare critica la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala. Actrita se afla in continuare la Sectia de Terapie Intensiva a unitatii medicale…

- Starea deputatului PSD Radu Vasilica este în continuare grava, dupa accidentul rutier de sâmbata. Parlamentarul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, având mai multe fracturi multiple. Medicii din Capitala au fost nevoiti sa-i amputeze un picior.…

- Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la Spitalul Floreasca din Capitala, la scurt timp dupa ce vestea decesului Stelei Popescu a cazut ca un trasnet, actrita Cristina Stamate nu se afla intr-o stare prea buna. Medicii au facut eforturi sa o stabilizeze, dar nu pot sa estimeze evolutia starii sale…

- Carmen Șerban, primele declarații despre starea de sanatate dupa ce s-a spus ca e bolnava. In ultima perioada artista a slabit vizibil și a ținut sa lamureasca situația. Carmen Șerban a vorbit in direct la tv, despre cum se simte și au sfatuit-o medicii spa faca. „Nu sunt bolnava, m-am vindecat prin…

- Starea de sanatate a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta. Medicii au administrat o medicație care sa ușureze somnul și respirația.

- Șeful Casei Majestații Sale Regelui Mihai, Andrew Popper, afirma ca starea fostului suveran este una "foarte precara", pentru moment fiind stabilizata. "Starea este foarte precara. Medicii, în acest moment, își concentreaza eforturile pentru a-l menține…

- Actorul Alexandru Arșinel a oferit amanunte despre starea de sanatate a partenerei sale de viața, Marilena. Alexandru Arșinel, care a avut mari probleme de sanatate , este unul dintre marii actori de comedie ai Romaniei. In ultima perioada de timp, artistul a avut parte de evenimente neplacute, soția…

- Cardurile de sanatate nu pot fi folosite marti dupa ce Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a picat. Medicii de familie sunt nevoiți sa prescrie rețetele off-line, ceea ce ia mai mult timp, motiv pentru care se formeaza cozi la cabinetele medicilor de familie. "Pentru transmiterea…

- Cardurile de sanatate sunt blocate, marți dimineața, din cauza unor probleme la sistemul informatic. Probleme au fost și ieri dimineața. Medicii de familie nu mai pot elibera rețete medicale și trimiteri. Aceasta este a treia zi de cand sistemul medical integrat se blocheaza. „Absolut tot sistemul medical…

- Sistemul de citire a cardurilor de sanatate nu functioneaza, din nou, acuza medicii, spunand ca si luni si vineri au avut probleme. Ei dau asigurari, insa, ca medicii vor acorda consultatii, dar vor fi probleme in ceea ce priveste retetele.