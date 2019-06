Ion Tiriac e noul presedinte al Federatiei Romane de Tenis

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a fost ales președinte al Federației Romane de Tenis, insa la doar cinci minute dupa numararea voturilor au aparut primele atacuri dure la adresa lui chiar din partea lui Marius Vecerdea, unul dintre contracandidații lui Țiriac. „Ca de obicei, si aceste adunari generale s-au desfasurat intr-o…

- * Ion Tiriac a fost ales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, cu 32 de voturi obtinute la Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri a forului national, desfasurata la Centrul National de Tenis. * Jucatoarea Simona Halep, numarul trei mondial, l-a felicitat…

- Noul presedinte al Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a declarat, miercuri, la finalul Adunarii Generale in cadrul careia a fost ales, ca va sta in aceasta functie doar sase luni, perioada in care va avea ca obiective schimbarea statutului

- Ion Tiriac a fost ales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, cu 32 de voturi obtinute la Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri a forului national, desfasurata la Centrul National de Tenis.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la moțiunea de cenzura:…

- Jucatoarea Simona Halep, numarul trei mondial, l-a felicitat pe Ion Tiriac pentru alegerea sa ca presedinte ale Federatiei Romane de Tenis, la Adunarea Generala Extraordinara de miercuri, prin intermediul unui me...

- Fostul sportiv Ion Tiriac a devenit, miercuri, noul presedinte al Federatiei Romane de Tenis, el castigand din primul tur alegerile organizate la Centrul National de Tenis. Din cele 46 de voturi valabil exprimate, Ion Tiriac a primit 32 de voturi, Marius Vecerdea a primit 11 voturi, iar Ion…

- Ion Tiriac a fost ales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, cu 32 de voturi obtinute la Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri a forului national, desfasurata la Centrul...

- Ion Țiriac (80 de ani) și-a depus candidatura la președinția Federației Romane de Tenis. Adunarea Generala a Federației Romane de Tenis, in cadrul careia se va alege noul președinte, este programata pentru data de 19 iunie, la Centrul Național