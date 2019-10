Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca un guvern demis de drept in Parlament nu poate face o propunere de comisar, in contextul in care nu va avea niciun rol in viitoarea Comisie Europeana.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va avea o discutie cu Ursula von der Leyen pe tema comisarului european. Intrebat daca Guvernul Dancila ar mai putea face o noua propunere, Iohannis a spus: "Eu o sa ma opun ferm la asa ceva, pentru ca un Guvern care a fost demis de drept in Parlament…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, Guvernul Dancila nu poate face o nominalizare pentru comisarul european, deoarece a fost demis, precizand ca acest lucru i-l va spune și președintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- 'Este din partea noastra, din pacate, un blocaj, care se numeste Guvernul Dancila. (...) Eu o sa ma opun ferm la asa ceva, pentru ca un guvern care a fost demis de drept in Parlamentul Romaniei nu poate sa faca propunere in numele Romaniei pentru urmatorul mandat al Comisiei, in care, cu certitudine,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, ca se va implica la nivelul UE pentru a nu fi acceptat un comisar european propus de un Guvern demis, respectiv europarlamentarul PSD Dan Nica. „Ma voi implica la nivel european ca sa nu fie acceptat un comisar…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, ca se va implica la nivelul UE pentru a nu fi acceptat un comisar european propus de un Guvern demis, respectiv europarlamentarul PSD Dan Nica.„Ma voi implica la nivel european ca sa nu fie acceptat un comisar…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, anunta ca propunerile inaintate de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european din partea Romaniei, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt considerate inacceptabile la Bruxelles. Liberalii o someaza pe Viorica Dancila sa se consulte cu Iohannis…

- Luminita Odobescu, ambasadorul Romaniei la UE, are sanse mari sa fie propusa de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Odobescu ar viza portofoliul Energiei. Aceasta a executat cu sfintenie ordinele primite de la Liviu Dragnea, votand impotriva…