In ziua in care la Timisoara se comemoreaza victimele evenimentelor din decembrie 1989, facand trimitere la Revolutia de acum 29 de ani, presedintele a ales sa transmita un mesaj in termeni duri, pe fondul recentelor referiri din cadrul sedintei conducerii PSD, pe tema amnistiei si a gratierii. Cel mai nou mesaj facut public de catre Klaus Iohannis – dupa scrisoarea adresata […] Iohannis, nou atac la Dragnea: memoria martirilor din 1989, “intinata de incercarile disperate ale unor infractori” de a impune amnistia si gratierea is a post from: Ziarul National