Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul presedinte Dragnea in sedinta Consiliului National (n.r. - al PSD) a nominalizat si persoanele care ar trebui sa se ocupe de subiect si care stiu mai in detaliu subiectul si articolele. Cred ca ar trebui sa ne uitam la procedura, doar prin Parlament se face. Deci daca mi se pare sau nu necesara,…

- Alina Gorghiu comenteaza intentia PSD de a-l acuza pe presedintele Klaus Iohannis de inalta tradare, dupa ce seful statului a spus ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE: „Mi se pare o diversiune. Tonul acesta antieuropean si antidemocratic folosit aseara de majoritatea parlamentara…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a solicitat social-democraților, duminica, la Parlament, sa depuna o plangere pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis.„Iohannis, care tradeaza interesele Romaniei, spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, duminica, la reuniunea Consiliului National al PSD, depunerea unei plangeri penale pentru inalta tradare pe numele lui Klaus Iohannis. ‘Iohannis, care tradeaza interesele Romaniei, spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a solicitat, duminica, social-democratilor sa depuna o plangere penala pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis. "Iohannis, care tradeaza interesele...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a solicitat, duminica, social democratilor in cadrul Consiliului National al PSD sa depuna o plangere penala pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis, transmite Agerpres.roIohannis, care tradeaza interesele Romaniei, spune de foarte mult timp…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a cerut, duminica, la Parlament, ca in 2019 sa se depuna o plangere pentru inalta tradare impotriva președintelui Klaus Iohannis.„Iohannis tradeaza interesele Romaniei, spune ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, este act de tradare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie este sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei CCR , scrie Agerpres.ro. Consider ca este o vulnerabilitate…