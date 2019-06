Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis on Wednesday and Thursday will participate in Slovenia in the 4th Three Seas Initiative Summit (I3M), informs the Presidential Administration.On Wednesday, the head of the state will participate in the official dinner hosted by the President of Slovenia, Borut Pahor.…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri si joi, in Slovenia la cel de-al patrulea Summit al Initiativei celor Trei Mari (I3M), informeaza Administratia Prezidentiala. Miercuri, seful statului va participa la dineul oficial gazduit de presedintele Sloveniei, Borut Pahor. Alaturi…

- Modalitațile tradiționale de a recruta oameni care sa lucreze pentru serviciile secrete par sa fi apus. Mai nou, anunțurile la mica publicitate prind contur, cel puțin în Slovenia, unde agenția naționala de informatii si securitate cauta oameni prin

- Presedintele polonez Andrzej Duda va intreprinde o noua vizita la Washington, pe data de 12 iunie, unde se va intalni cu presedintele american Donlad Trump, a comunicat, miercuri, Casa Alba. Pe agenda se vor afla teme privind apararea, securitatea, energia si schimburile comerciale, precizeaza comunicatul,…

- Presedintele polonez Andrzej Duda va intreprinde pe data de 12 iunie o vizita la Washington, unde se va intalni cu presedintele american Donlad Trump, a comunicat miercuri Casa Alba, potrivit agentiei dpa. Pe agenda se vor afla teme privind apararea, securitatea, energia si schimburile…

- Potrivit unui studiu recent, 8% dintre romani sunt afectați de burnout. Conferința educativa organizata de Secom pe 9 mai 2019, in București, iși propune sa traga un semnal de alarma asupra unui fenomen ingrijorator: burnout-ul sau sindromul epuizarii profesionale care afecteaza tot mai multe persoane,…

- Procurorul general Augustin Lazar va fi audiat de Secția Speciala de Investigare a Magistraților. El va fi chemat sa dea declarații in dosarul privind aducerea in țara a lui Nicole Popa, dosar in care Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub acuzare. Lazar urmeaza sa se prezinte in perioada urmatoare la…

- Prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, a participat, luni, la Biblioteca Centrala Universitara din București, la evenimentul la care Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) i-a acordat inalta distinctie de Doctor Honoris Causa.Cu ocazia acordarii inaltului titlu,…