Stiri pe aceeasi tema

- ”In principiu este o forma de piraterie pentru ca imi amintesc perfect cum domnul Tariceanu, inainte de acest scrutin care a avut loc recent, a propus un pact pe niște capitole importante, generoase, de interes comun, care ar trebui sa fie de interes comun pentru intreaga clasa politica, și a propus…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la finalul consultarilor delegatiei PSD cu presedintele Klaus Iohannis, ca sunt necesare echilibru si consens in vederea obtinerii unui portofoliu "bun pentru Romania" in cadrul viitoarei Comisii Europene. "Am discutat cu domnul presedinte…

- "Despre referendumul asta. Am vorbit mai devreme de ala din 2012. La Parchetul General este o sesizare de la SRI in care ni s-a spus: dom'le vedeti ca Dragnea si conducerea PSD vor sa boicoteze referendumul. Eu asa am primit informatia din Parchetul General. Daca nu-i asa, sa ma contrazica,…

- ''Nu m-am mai amuzat de multa vreme ca astazi, auzindu-l pe domnul președinte Iohannis. Mie mi s-a parut amuzant. A incercat sa dea un mesaj mobilizator pentru patrie: romani, ieșiți la vot, romani, ieșiți și zdrobiți lanțurile. Nu i-a ieșit nici de data asta. Incearca sa fie dur. Ruleaza niște obsesii.…

- Liviu Dragnea a declarat, intrebat daca s-a hotarat sa candideze la prezidențialele din toamna, ca PSD se va pronunța pe acest subiect duminica seara, dupa alegerile europarlamentare. „Dupa alegeri. Chiar duminica seara o sa anunțam”, a afirmat Liviu Dragnea, marți, la Adevarul Live. La scurt timp…

- El a mai afirmat ca in ultima perioada a fost stimulat programul de prelucrare a produselor, iar de anul viitor la acest capitol se vor aloca fonduri mai multe."Programul de prelucrare a produselor este un domeniu unde am inceput sa stimulam si de anul viitor vom aloca fonduri mai multe.…

- Liviu Dragnea, a afirmat joi in localitatea suceveana Dumbraveni, ca pentru partidul sau este acum “cea mai mare provocare” ca nu poate expune toate lucrurile bune pe care le-a facut in ultimii doi ani de guvernare, deoarece sunt foarte multe. Totodata, el le-a spus membrilor partidului ca in demersul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca Uniunea va fi reprezentata la consultarile de la Cotroceni privind referendumul pe justitie, subliniind insa ca orice astfel de consultare populara in Romania are o finalitate neprevazuta potrivit Agerpres. "Vom spune punctul nostru de vedere,…