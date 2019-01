Iohannis: Aștept din partea Guvernului să pună în aplicare! „In ultimii ani, din pacate, Romania se distinge prin cea mai redusa rata europeana de achiziție și lectura de carte. Pe fondul acestei situații, am apreciat declararea, prin Lege, a anului 2019 drept „Anul carții" ca o inițiativa buna. Aștept din partea Guvernului sa o puna in aplicare cu eficiența", a spus președintele Klaus Iohannis. Ziua Culturii Nationale, stabilita la data aniversarii lui Mihai Eminescu, aduce, pe de o parte, un omagiu memoriei celui mai mare poet al romanilor si, pe de alta parte, propune ca tema de reflectie rolul pe care cultura il are in pastrarea si cultivarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

