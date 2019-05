Europa a venit, astazi, la noi in Romania, iar Romania a dovedit ca este o tara profund europeana, a declarat joi, la Sibiu, presedintele Klaus Iohannis.



"Ii salut pe sibieni, salut pe toti musafirii nostri, il salut pe prietenul meu domnul Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Dragii mei, o zi mare pentru noi, o zi mare pentru noi, romanii, o zi mare pentru Sibiu. Astazi, de Ziua Europei, am sarbatorit in cel mai potrivit si cel mai demn mod impreuna cu toti liderii europeni, in inima Romaniei, aici, la Sibiu. Nici ca se putea mai bine. Astazi, dragii mei, retineti, astazi,…