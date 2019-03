Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a reunit in ședința extraordinara pentru aplicarea masurilor specifice și a planului pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreți, in zonele afectate și neafectate, urmare a confirmarii bolii la un porc mistreț gasit decedat in fondul de vanatoare 19,…

- Zina Dumitrescu a dat glas ultimei sale dorinte si e una sfasietoare. Practic, s-a explicat de ce batrana creatoare de moda a refuzat, joi seara, internarea. De mai bine de opt ani, Zina Dumitrescu isi traieste batranetea intr-un azil din Ghermanesti. Fosta creatoare de moda, ajunsa la 82 de ani, nu…

- Rapus de o boala necruțatoare cu cateva zile inainte de a implini varsta de 65 de ani, Emil Vanea a fost un profesionist desavarșit care a facut cinste ... The post A incetat din viața antrenorul emerit Emil Vanea appeared first on Renasterea banateana .

- Zina Dumitrescu este in stare grava, informeaza Romania TV. Ea ajuns de urgența la spital, iar medicul Ioan Casian a dat ultimele detalii despre situația in care se afla creatoarea de moda. "A venit salvarea, a fost dusa la spitalul Elias, unde a fost investigata și i-a fost dat un tratament.…

- "E din ce in ce mai rau. In ultimele luni, starea sa de sanatate nu a mai fost aceeași. Ne așteptam la orice. Dar speram sa o mai avem printre noi cat mai mult timp. Daca nu ar fi venit sa o viziteze, era posibil sa nu o mai vada niciodata in viața”, a declarat Ion Cassian pentru libertatea.ro.…

- Rasturnare de situatie in cazul Zinei Dumitrescu. Dupa ce-a lipsit 3 ani de langa mama lui, timp in care nu a vizitat-o si nici macar nu i-a vorbit la telefon, Catalin Negreanu, fiul creatoarei de moda, s-a intors langa cea care i-a dat viata. Zina Dumitrescu este internata de ani buni intr-un azil…

- Prietenii si familia sunt in stare de soc la aflarea vestii ca Jean Chelba a incetat din viata. Tatal lui Alex Chelba, tanarul fotograf de doar 33 de ani care a murit in urma incendiului din Colectiv, a incetat din viata brusc, dupa ce i s-a facut rau acasa. Chiar daca la fata locului a fost chemata…

- In sfanta zi de Craciun, ne-a mai parasit un om bun. Un suflet mare, un profesor dedicat meseriei sale, un dascal iubit și apreciat de elevi și colegi, deopotriva - Felicia Turosu, directorul Școlii Gimnaziale "Alexandru Ioan Cuza" din Campina. O dispariție neașteptata, dupa o scurta suferința, o pierdere…