- Sorin-Vintila Mester a fost eliberat din functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, joi, in Monitorul Oficial,…

- Președintele Klaus Iohannis a primit cadouri in valoare de aproximativ 3.000 de euro, in ultimul an la Cotroceni. Bunurile primite de Iohannis sunt mai mult simbolice și intra in patrimoniul Administrației Prezidențiale. Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou: GAFA incredibila…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a propus vineri, dupa ce a vizitat platforma nucleara Mioveni la Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN), organizarea unei intalniri interministeriale pentru solutionarea problemelor de finantare a Programului de cercetare national si a proiectului ALFRED.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca o remaniere guvernamentala va fi decisa in urma evaluarilor pe care le va face, precizand ca deja au inceput analizele pe fiecare minister in parte. „O remaniere o voi decide in urma evaluarilor pe care le fac. Deja am inceput evaluarile…

- Viorica Dancila a fost primita, joi, de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Premierul Romaniei l-a invitat in Romania pe Rege in Romania, iar discuțiile au vizat relațiile bilaterale. Peste un milion de romani traiesc și muncesc in Regatul Spaniei. Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita…

- Vizita a fost tinuta la secret zile bune, jurnalistii afland despre ea de pe site-ul oficial al Casei Regale Spaniole. Abia miercuri, cu doar o zi inainte de efectuarea deplasarii, premierul Dancila a catadicsit sa-i anunte pe romani ca va merge in Spania. De zile bune, romanii din Madrid si din imprejurimi…

- Premierul nu va merge la discutiile cu presedintele, in schimb s-a decis ca doi membri ai Executivului vor raspunde convocarii Cotrocenilor pentru consultarile de joi. Dupa ce Viorica Dancila a precizat in sedinta de Guvern ca se va afla joi in Spania, intr-o vizita de lucru in care va fi insotita de…