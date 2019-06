Investitorii interesati de constructia lotului 2 de pe Autostrada Lugoj - Deva pot depune oferte pana in luna august a acestui an dupa ce compania de drumuri a trimis spre publicare in cadrul platformei de achizitii publice, SICAP, anuntul de participare aferent procedurii de atribuire a contractului "Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Autostrada Lugoj -Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Sectiunea E si finalizare Sectiunea D". Intr-un comunicat remis vineri AGERPRES, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere afirma ca, pentru atribuirea acestui…