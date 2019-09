Inundatiile continua sa faca ravagii in Spania: sute de turisti aflati la plaja pe Costa Blanca au fost evacuati

Stiri pe aceeasi tema

- Situatie dramatica in sud-estul Spaniei provocata de ploile din ultimele doua zile. Cel putin cinci oameni au murit, iar aproximativ 3500 au fost nevoiti sa-si evacueze locuintele pentru a fugi din calea potopului.

- Regiunea de est a Spaniei a continuat și vineri sa fie afectata de ploi torențiale și inundații, intemperiile provocand o noua victima, astfel ca bilanțul a urcat la trei morți, informeaza publicația The Guardian. Poliția din Almeria a anunțat ca un barbat a murit vineri dimineața dupa ce mașina…

- O romanca de 51 de ani, aflata in Spania, a trecut printr-un adevarat coșmar. La Serviciul de Investigații Criminale, a fost inregistrata o sesizare referitoare la un caz de lipsire de libertate, comis pe teritoriul Spaniei. The post Romanca terorizata in Spania, salvata dupa ce polițiștii timișeni…

- O cunoscuta plaja din Barcelona a fost evacuata duminica, dupa ce un politist aflat in afara orelor de serviciu a descoperit in mare un dispozitiv exploziv despre care se crede ca ar fi o bomba ce dateaza din timpul Razboiului Civil din Spania, au anuntat autoritatile locale,

- O echipa internationala de cercetatori a scanat creierul a doua grupuri „radicalizate” de musulmani suniti barbati, rezidenti in capitala Spaniei: unul de origine marocana, celalalt de origine pakistaneza. Acesti imigranti se gasesc in numar mare in Barcelona, care a fost si un punct fierbinte de recrutare…

- Doi turiști britanici au murit dupa ce au cazut de la o inalțime de 12 metri, in timp ce incercau sa faca un selfie pe Costa Blanca, in Spania, transmite Mirror. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a...

- Sute de pompieri au fost mobilizati miercuri pentru a lupta impotriva unui incendiu de padure in Catalonia (nord-estul Spaniei) care a devastat 3.500 de hectare de teren pe fondul vanturilor violente si caniculei, a anuntat guvernul regional intr-un comunicat, transmite AFP. Incendiul, care a izbucnit…

- Luis Enrique (49 de ani) a șocat fotbalul internațional cu decizia de a-și da demisia din funcția de selecționer al naționalei Spaniei, din cauza unor probleme personale. Antrenorul a trimis un mesaj de mulțumire federației și jurnaliștilor spanioli. „Pentru ca problemele personale m-au impiedicat sa-mi…