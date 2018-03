Inundaţiile au lovit mai multe localităţi dâmboviţene In urma precipitatiilor abundente cazute in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovita au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei. Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit in cartierul Priseaca din mun. Targoviste pentru evacuarea apei din curtile a 2 gospodarii. Garda de interventie Voinesti – a […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o suta de pompieri, jandarmi si politisti au fost mobilizati in localitatea Capeni inca de miercuri seara, pentru evacuarea a trei sute de sateni, in conditiile in care exista riscul de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt. "In zona Baraolt exista…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis Agerpres.''In urma precipitatiilor abundente…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis AGERPRES. ''In urma precipitatiilor abundente…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in data de 13 martie a.c. in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei, astfel: Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit…

- Cateva gospodarii au fost inundate, marti, in Dambovita, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) anunta ca nu sunt probleme deosebite. Pompierii intervin in sprijinul celor care au gospodariile inundate si ii ajuta sa scoata apa din curti si locuinte. ''Detasamentul…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Un microbuz a luat foc, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o autogara din municipiul Targoviste, incendiul fiind stins de pompieri, fara a se inregistra victime, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ''Pompierii de la Detasamentul Targoviste…

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Decebal” Hunedoara, cu sprijinul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Hunedoara si al Asociatiei Sportive ,,Streiul” Deva, a organizat vineri, 2 martie a.c., in Pasul Valcan, ,,Cupa Jandarmeriei la Schi – Editia 2018”. La aceasta competitie devenita…

- Trei zile, zi si noapte, cu tot arsenalul din dotare, in comuna Voinesti, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a lucrat cu motoarele turate la maximum in ceea ce priveste lucrarile de deszapezire in cele opt sate. Toate strazile si ulicioarele au fost deszapezite, adica s-a lucrat la deszapezire…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Zece persoane private de libertate aflate in custodia Penitenciarului Oradea au efectuat, miercuri, o vizita la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al Judetului Bihor.

- Echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj au fost solicitate, in ultimele 24 de ore, la 21 situatii de urgenta dupa cum urmeaza: INCENDII: – Detasamentul 1 Pompieri Craiova a intervenit cu o ...

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Delta". De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri nationale,…

- O fata de 12 ani din Deva a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Hunedoara, fata a fost vazuta in timp ce se prabusea de la etajul opt al unui bloc…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita a avut loc un briefing intre comanda unitatii, reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” Dambovita, Politiei locale Moreni, Directiei Judetene de Sport si Tineret, Asociatiei…

- Un camion a ars in urma unui accident in Nadeș, Mureș. Șoferul mastodontului incarcat cu ciocolata a pierdut controlul, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a distrus gardul unei locuințe. Miercuri dimineața, sute de oameni din intreaga comuna nu au curent electric, din cauza incidentului.…

- Un TIR incarcat in cu ciocolata a ars in totalitate miercuri dimineața dupa ce șoferul acestuia a ieșit de pe partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a rupt gardul unei locuințe din comuna mureșeana Nadeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din Râul Mureș.

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba a intervenit in aceasta dupa masa cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș. Operațiunea a avut pe raza localitații Ocna Mureș, mai exact langa Cisteiu de Mureș unde a fost zarit…

- Detașamentul din Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea unui cadavru din Raul Mureș. Operațiunea are loc in aceasta dupa masa pe raza localitații Ocna Mureș. UPDATE: Este vorba despre despre cadavrul unui barbat,…

- In ziua de 7 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Leordeni,…

- In saptamana 29 ianuarie – 4 februarie 2018, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la urmatoarele evenimente: 8 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, plante furajere),…

- Miercuri, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui au efectuat doua exerciții tactice, cu forțe și mijloace in teren. Primul a fost organizat de Detașamentul de pompieri Vaslui și a avut ca scop intervenția forțelor specializate…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Un barbat din judetul Galati, a murit, marti seara, dupa ce a fost lovit de un tren in zona statiei CFR din localitatea Piscu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Eugen Chirita.Potrivit sursei citate, accidentul feroviar a fost anuntat la 112, la…

- Un barbat din judetul Galati, a murit, marti seara, dupa ce a fost lovit de un tren in zona statiei CFR din localitatea Piscu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Eugen Chirita. Potrivit sursei citate, accidentul feroviar a fost anuntat la 112,…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a decedat, marti, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din satul Negostina, comuna Balcauti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit AGERPRES. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta a prezentat CONCLUZIILE:Rezultatul…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Corpul K al Universitatii „VALAHIA” din municipiul Targoviste a fost gazda conferintei de presa in cadrul careia s-a prezentat evaluarea activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „BASARAB I” al Judetului Dambovita pe anul 2017. Prezent la eveniment a fost colonel Cezar-Mihai DAMIAN, adjunct…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Trei masini au luat foc, joi dimineata, in Targoviste, intr-o parcare de pe Calea Ploiesti, nicio persoana nefiind ranita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Ploile din ultimele ore au afectat subsoluri si curti din judetul Timis, precum si demisolul Spitalului Municipal Timisoara, dar si un vechi pasaj feroviar din municipiul resedinta, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru evacuarea apei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Un barbat a murit, joi, dupa ce a fost lovit de un tren de persoane in statia CFR din localitatea argeseana Leordeni, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat, in varsta de 81 de ani, a fost accidentat joi seara de un autobuz RATBV de pe linia 2. Accidentul s-a produs la capatul de linie Livada Poștei. Pietonul a fost ranit in momentul in care șoferul autobuzului vira pentru a intra la peron. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marcheaza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…

- Garda de Intervenție Saveni a Inspectoratului pentru Situații de Urgența și un echipaj de Terapie Intensiva Mobila au intervenit duminica dimineața in satul Sarbi din comuna Vlasinești.

- Asociatia 21 Decembrie 1989 Salaj a organizat, vineri 22 Decembrie, in Zalau, o manifestare prin care au fost comemorați Eroii Revoluției Romane din Decembrie 1989. manifestarea a avut loc la intrarea in Parcul Central, in fața Monumentului Revoluției Romane. Activitatea a fost realizata cu sprijinul…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana…