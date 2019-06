Inundațiile au făcut prăpăd în județul Arad Ploile torențiale au provocat inundații in mai multe zone din județul Arad. Echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența au acționat pentru inlaturarea efectelor dezastruoase produse de inundații la Nadlac, Gurahonț, Barzava dar și pe strazi din municipiul Arad. Consiliul Județean a avut de asemenea echipaje in localitațile calamitate de inundațiile provocate de ploile din […] The post Inundațiile au facut prapad in județul Arad appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

- Peste 100 de gospodarii din judetul Arad au fost afectate de inundatiile provocate de ploile torentiale din ultimele 24 de ore, iar cateva familii au fost evacuate din case, in comuna Barzava, unde au fost inundate aproape 30 de locuinte. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

