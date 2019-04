Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de oameni au fost nevoiți sa își paraseasca locuințele dupa ce un baraj s-a rupt în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale care au afectat estul Canadei, potrivit postului CBC. O porțiune a unui baraj din zona localitații Sainte-Marthe-sur-le-Lac, o suburbie a orașului…

- Peste 5.000 de locuitori ai unei comune situate la vest de Montreal au fost evacuati de urgenta, in noaptea de sambata spre duminica, in urma ruperii unui dig, in timp ce revarsari importante de ape care afecteaza Canada de mai multe saptamani continua sa se extinda, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește…

- Nivelul crescut al apelor a condus joi la noi evacuari in provinciile canadiene Ontario si Quebec, in timp ce primarul capitalei Ottawa, Jim Watson, a decretat preventiv stare de urgenta in asteptarea inundatiilor care ameninta locuintele, in conditiile in care ploi abundente au fost anuntate pentru…

- Mii de persoane au fost evacuate din partea centrala a Canadei, iar primarul capitalei, Ottawa, a decretat stare de urgența din cauza creșterii alarmante a nivelului apelor, in urma ploilor torențiale din ultimele zile, relateaza Reuters conform Mediafax.O persoana a murit și peste 900 au…

- Liam Neeson și-a pierdut soția in 2009, din cauza unui accident la schi. Actorul a facut marturisiri dureroase despre ultimele momente petrecute alaturi de actrița Natasha Richardson. Invitat la o emisiune TV, Liam Neeson și-a adus aminte momentele de groaza prin care a trecut in martie 2009, atunci…