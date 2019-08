Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Adevarul, acordat imediat dupa vizita presedintelui Klaus Iohannis la Casa Alba, ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, ofera cateva detalii din negocierea pentru ridicarea vizelor. Un orizont de timp? „Termen mediu spre scazut“, spune Maior. Cat despre politica interna,…

- Intreaga miza a vizitei președintelui Romaniei la Washington se rezuma la o șapca primita cadou, cu un mesaj pe cat de fals, pe atat de provocator. Primul meu job adevarat a fost intr-un fast-food american dintr-un orașel de marimea Brailei. Era vara anului 2006 și eu eram pe atunci inca unul din zecile…

- Dupa intalnirea cu Donald Trump de la Casa Alba, Klaus Iohannis a ironizat-o pe Viorica Dancila. Motivul: premierul a afirmat ca președintele ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul și cu Parlamentul inaintea discuțiilor cu liderul american. Klaus Iohannis a fost intrebat daca va trimite un raport…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 20 august a.c., la Washington, D.C., o declaratie de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Va prezentam in continuare textul declaratiei de presa: Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Buna seara! Am avut astazi…

- Remus Stefureac, fost consilier al ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, va explica, la Adevarul Live, de la ora 14.00, scopul vizitei presedintelui Klaus Iohannis la Casa Alba. De asemenea, Stefureac va vorbi si despre principalele teme care ar urma sa fie abordate la intalnirea Trump-Iohannis.

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania. „Se va face un pas in fata pentru…

- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania. „Se va face un pas in fata pentru…

- Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra…