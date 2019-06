Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala 900 București - Timișoara are probleme uriașe, timpii de parcurs au crescut cu peste 40% in 25 de ani și cand intervine și vremea rea și apar apoi și probleme tehnice, lucrurile devin tragice. Trenul IR 1695 a intarziat șapte ore in noaptea de duminica spre luni din cauza unei furtuni, a…

- Dupa Paște ministrul Transporturilor a "inspectat" calea ferata calatorind de la București la Constanța, pe singura magistrala unde viteza medie de circulație trece de 100 km/h. Traseul este unul cu totul atipic, fiindca pe majoritatea magistralelor sunt rare porțiunile unde trenurile ruleaza cu peste…

- E forfota in Gara de Nord unde mii de persoane au aglomerat peroanele inca de la primele ore ale dimineții. Oamenii au luat trenul pentru ca vor sa petreaca minivacanța de 1 mai fie la mare, fie in stațiunile montane. Și cum numarul calatorilor se anunța a crește, CFR a scos pe traseu toate trenurile…

- Echipamente de 11,7 milioane de euro vor ajunge in centrele de mari arsi din Iasi, Timisoara si de la spitalele Bagdasar-Arseni si Grigore Alexandrescu din Bucuresti. Procedura de achizitie cu bani de la Banca Mondiala este deja finalizata, a anuntat ministrul Sanatatii.

- Sambata, 13 aprilie 2019, incepand cu ora 11.00, in patru mari orase din tara - Bucuresti, Iasi, Brasov si Timisoara - vor fi organizate, simultan, Marsuri pentru Aer Curat. Sub sloganul „Aerul poluat ucide", evenimentul isi propune sa traga un semnal de alarma asupra calitatii aerului din Romania,…

- Protestul angajatilor care vor ramane fara loc de munca in urma inchiderii fabricii de napolitane de la Timisoara care apartine multinationalei Nestle a continuat vineri la Bucuresti. Oamenii cer compensatii mai mari pentru ca isi vor pierde slujbele, sustinand ca colegii lor din alte tarii au primit…

- Autostrada Sibiu – Pitești este parte a coridorului TEN-T Core și reprezinta tronsonul lipsa al coridorului Nadlac - Arad - Timișoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Pitești - București – Constanța care traverseaza Romania de la vest (granita cu Ungaria) la est (Portul Constanta). O mare parte a cererii…

- Traficul feroviar intre statiile Zam si Campuri Surduc se desfasoara joi doar pe firul I, din cauza deraierii de cate un boghiu a 5 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa, informeaza CFR SA, potrivit Agerpres. "Trenul de marfa, care apartine operatorului privat DB Cargo Rail Romania,…