Insula Mare a Brailei, zona de unde a inceput in judet epidemia de pesta porcina africana, a fost repopulata marti cu 40 de porci santinela, care vor fi monitorizati timp de 40-45 de zile. Porcii santinela provin dintr-o crescatorie din judetul Vrancea si au fost adusi in comuna Frecatei, fiecare ferma sau gospodarie afectata primind cate doua exemplare. Potrivit medicului veterinar al DSV Braila dr. Marian Pantaru, daca se va dovedi ca zona este dezinfectata total, se va putea incepe repopularea intregii Insule Mari a Brailei, iar aceeasi procedura se va aplica in tot judetul, pe masura ce se…