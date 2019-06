Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, a afirmat sambata ca institutia pe care o reprezinta are in vedere ca pana la sfarsitul anului sa angajeze sase specialisti IT, salariul fiind de 5.000 de euro. Presedintele CNAS a participat sambata la Hackathon4Health – o…

- Comisia Naționala de Prognoza, instituție condusa de umbra lui Darius Valcov, Ion Ghizdeanu, promoveaza un proiect de hotarare prin care informatizarea ANAF și refacerea sistemului informatic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate sa fie facute prin parteneriat public privat. PPP este metoda preferata…

- Viorica Dancila a semnat luni decizia de revocare a Adrianei Cotel din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). "La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna...

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza se va ocupa de informatizarea Fiscului. Astfel, printr-un proiect de hotarare propune completarea listei proiectelor strategice de investitii care urmeaza a fi pregatite si atribuite in parteneriat public-privat. Un proiect vizeaza sistemul informatic pentru…

- Platforma informatica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) și sistemul informatic pentru administrare fiscala la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sunt propuse a fi realizate in parteneriat public-privat, conform unui proiect de act normativ al Comisiei de Prognoza, potrivit…

- Verificarea calitații de asigurat la sanatate se poate face online, pe site-ul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Pacientii sunt incurajati sa foloseasca aplicatia CNAS pentru a scuti un drum la sediul institutiei. Casa de Asigurari emite adeverințe de asigurat doar pentru persoanele care nu…

- Medicamentele accesibile ca preț sunt cele mai vulnerabile la taxa clawback, iar efectul, in cazul unora dintre ele, este dispariția de pe piața, facand accesul pacienților la medicamente foarte dificil sau imposibil, afirma reprezentanții Asociației Romane a Producatorilor de Medicamente Generice.…

- Pentru a atrage si mentine tinerii specialisti in tara, Guvernul si autoritatile publice trebuie sa gandeasca proiecte si strategii concrete.Un proiect de acest gen este cel de constructie a locuintelor tip ANL pentru medici. Un proiect gandit de Presedintele CJ, Emil Radu Moldovan, care a fost multiplicat…