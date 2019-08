Instagram ne-a facut dependenti de like-uri, iar acum le ascunde. Ce efect are masura asupra utilizatorilor Le va placea fotografia mea de pe Instagram? Oare e un moment bun sa postez? Sa sterg poza daca primesc mai putin de 20 de like-uri? Multi utilizatori si-au pus aceste intrebari de nenumarate ori.



Postarea unei imagini pe reteaua sociala cumparata in 2012 de Mark Zuckerberg poate fi stresanta pentru oamenii carora le pasa de astfel de lucruri.



Insa in ideea de a mai reduce din aceasta presiune pe care o simt unii, Instagram testeaza ascunderea like-urilor pentru o parte dintre utilizatorii dintr-o serie de tari precum Canada, Irlanda, Italia, Japonia, Brazilia, Australia si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei va fi cap de serie in play-off-ul pentru turneul final din 2020 al competitiei Fed Cup, a anuntat, miercuri, Federatia Internationala de Tenis (ITF) pe site-ul sau, relateaza Agerpres. Cei opt capi de serie vor fi SUA (locul 2 in clasamentul Fed Cup), Belarus (5), Romania (6), semifinalista…

- Instagram, aplicația deținuta de Facebook, ascunde, incepand de joi, numarul de like-uri primite de utilizatori. Masura va fi valabila in mai multe țari, inclusiv Australia și Japonia, pentru a "elimina presiunea" asupra utilizatorilor. Experimentul presupune ca utilizatorii sa vada numele unui alt…

- ​Presedintele FR Tenis, Ion Tiriac, s-a declarat, într-o scrisoare deschisa adresata sefului ITF, David Haggerty, împotriva noului format al Cupei Davis si Cupei Federatiei, considerând ca nu este normal ca un trofeu mondial sa fie decernat în astfel de conditii, informeaza News.ro.…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax.Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Conform rezultatelor studiului, la nivel global, in medie, 89% dintre consumatori au cunostinta despre existenta in magazinele de aplicatii a platformelor de plata pentru telefoane mobile, iar 82% stiu despre sistemele de plata intre utilizatori si despre transferurile de bani nebancare. De…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- Estimarile Biroului de Turism din Sri Lanka arata ca, pana in 2020, tara va inregistra 4,5 milioane de turisti si vizeaza venituri de 7 miliarde de dolari americani, in conditiile in care, anual, Sri Lanka este vizitata de aproximativ 2,3 milioane de turisti. Pe lista turistilor inregistrati in 2018…

- Europol a declarat ca arestarea a sase persoane in Italia si a sase in Spania pentru trafic ilegal de animale vii a pus capat unei actiuni internationale, denumita 'Operatiunea Blizzard', care a vizat traficanti, transporturi comerciale si magazine de animale de companie.'Traficul de animale…