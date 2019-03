Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au verificat 175 de firme in cadrul operațiunii „Integrum”, in perioada 17–24 martie, anunța Mediafax.Inspectorii antifrauda au identificat atat abateri minore, pentru care…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ramburseaza, in luna martie 2019, TVA in valoare de 2,609 miliarde de lei de lei, informeaza miercuri institutia printr-un comunicat remis AGERPRES. Suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de…

- La o saptamana de la declansarea actiunii „Integrum” de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) in complexul comercial Dragonul Rosu din Bucuresti, rezultatele sunt evidente. „In prima saptamana a operațiunii «Integrum» au fost identificate atat abateri minore, pentru care s-au…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au aplicat comerciantilor din complexul Dragonul Rosu sanctiuni in valoare totala de 1,6 milioane de euro, in prima saptamana a operatiunii 'Integrum', a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit agerpres.ro.Citește…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au aplicat comerciantilor din complexul Dragonul Rosu sanctiuni in valoare totala de 1,6 milioane de euro, in prima saptamana a operatiunii 'Integrum', a anuntat, luni, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Astfel, in urma…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de peste 1,19 milioane de lei comerciantilor de cosmetice, inclusiv din comertul online, conform unui comunicat al institutiei remis miercuri AGERPRES. In perioada 4-15 februarie, comisarii ANPC au verificat respectarea…

- Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada 25 ianuarie - 25 februarie, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis, luni, AGERPRES. Principalele categorii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) și Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) au incheiat un acord de cooperare. Potrivit unui document oficial, CNSP va cauta firme ”care prezinta risc final ridicat”, iar ANAF va merge in control. Acordul respectiv este semnat atat de noua sefa…