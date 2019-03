Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat animale vii in suma de 349 milioane de euro, in primele 11 luni din 2018, in scadere cu 11,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,5%, la…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,26 miliarde euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 213,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 17%, in timp ce,…

- Romania a inregistrat, in primele 10 luni din 2018, un excedent de 321,6 milioane euro in comertul cu incaltaminte, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de incaltaminte s-au ridicat, in perioada ianuarie-octombrie 2018, la 1,129 miliarde euro, fiind mai mici…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, in primele 11 luni ale anului 2018 comparativ cu perioada similara din 2017, cu 6,7% ca serie bruta, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat, ca…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 15,84% in primele zece luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 11,85 miliarde euro, in conditiile in care importurile au crescut mai rapid decat exporturile, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).…