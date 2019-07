Inițiativă inedită: Activități de snorkeling și scuba diving gratuite pe litoralul românesc, în schimbul unui sac de deșeuri Intre 15 iulie și 15 septembrie, 1.000 de persoane vor putea testa gratuit, pe litoralul romanesc, snorkeling și scuba diving. Participanții trebuie sa dea la schimb un sac de deșeuri colectate de pe plaja. Proiectul de educație subacvatica și ecologica #ecoUsubacvatic va pune la dispoziție publicului larg un personal specializat și un velier cu peste […] Citește Inițiativa inedita: Activitați de snorkeling și scuba diving gratuite pe litoralul romanesc, in schimbul unui sac de deșeuri in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanta au produs mutatii spectaculoase in cerintele romanilor, atunci cand vine vorba de petrecerea concediului. The post Nebunie pe litoralul romanesc! Nu mai sunt locuri de cazare in unele statiuni appeared first on Renasterea banateana .

- Doi prieteni din Cluj, alergatori si alpinisti experimentati, au decis sa porneasca o acțiune de strangere de fonduri cu activitați care ies din tipare, cu scopul de a le reda unor copii grav bolnavi copilaria, increderea in sine și pofta de viața. In perioada iunie-septembrie, acestia traverseaza inot…

- Cand turistii sunt multi, mancarea este, automat, mai putina! In acest weekend, la un hotel din statiunea Olimp a avut loc un scandal "de toata frumusetea". Desi era "all inclusiv", turistii au ramas fara mancare, iar spiritele s-au incins rapid.

- In perioada 7 – 12 mai 2019, “Let’s Do It, Romania!” a coordonat un proiect de conștientizare privind impactul negativ pe care il au deșeurile asupra naturii și a oamenilor. Focusul acestui proiect a fost pus pe reducerea consumului resurselor naturale, prin cei 4 R: “Redu. Reutilizeaza. Repara. Recicleaza”.…

- Proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea și depus marți la Camera Deputaților prevede ca mamele care primesc indemnizație pentru creșterea copilului vor putea realiza și venituri din activitați independente. Inițiativa este semnata și de deputații Alfred Simonis și Lia Olguța Vasilescu, conform…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta care scuteste anumite categorii de contribuabili de plata contributiilor fiscale datorate pentru perioada iulie 2015 – decembrie 2017 a fost pus in dezbatere publica. Este vorba despre 600.000 de contribuabili care, in perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, au avut…

- The Motans, Mihail, Gramofone si Maru sunt primii artisti confirmati pentru cea de-a saptea editie a Blaj aLive Festival, ce va avea loc in 9 iunie pe Campia Libertatii din Blaj, la o saptamana dupa ce Papa Francisc va prezida aici ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco-catolici martiri.…

- Litoralul romanesc vine cu oferte irezistibile de Paște. 60 de lei la Vama Veche. Afla din articolul a1.ro ce oferte au pregatit hotelierii și pensiunile pentru Paște 2019 și 1 Mai, prețul pentru o noapte de cazare incepe de la 90 de lei, la Mamaia Nord