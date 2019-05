Înfrângere cu vicecampioana, la Mondialele de Popice Petre Apostol Ieri, in al doilea meci din grupa A de la Campionatele Mondiale de Popice, la feminin, echipa Romaniei a evoluat in compania vicecampioanei de la editia precedenta, Croatia. Intrecerea mondiala pe echipe a ajuns la editia a VIII-a, care se desfasoara la Rokycany, in Cehia. In lotul national al Romaniei se regasesc si trei jucatoare de la vicecampioana tarii, Conpet Petrolul Ploiesti, anume Luminita Dogaru, Daniela Lacatusu si Florentina Naghi. Cele trei sportive prahovene au fost, de altfel, liderele Nationalei tricolore in primul meci disputat la Mondiale, sambata, in victoria cu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

