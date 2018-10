Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind despre dispariția jurnalistului de la Washington Post, de origine saudita, Jamal Khashoggi, Putin a spus ca Rusia nu a avut suficiente informații despre acest caz, adaugand ca a crezut ca SUA este responsabila pentru aceasta intr-o oarecare masura:Președintele rus a subliniat…

- Politia turca efectueaza, miercuri dupa-amiaza, perchezitii la resedinta consulului saudit din Istanbul, in ancheta privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul cotidianului Hurriyet, scrie Mediafax. Autoritatile turce au descins la resedinta consulului Mohammad al-Otaibi miercuri…

- O sursa spune ca a ascultat inregistrarea audio cu ultimele momente de viața a lui Jamal Khashoggi și susține ca barbatul a fost macelarit de viu, intr-o execuție care a durat șapte minute. Informațiile de la persoana care vrea sa ramana anonima mai arata ca inregistrarea cu ultimele momente ale jurnalistului…

- O delegatie din Arabia Saudita a sosit vineri in Turcia pentru ancheta referitoare la disparitia jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, transmit dpa si Reuters preluate de Agerpres. Joi, purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, a declarat ca Ankara a acceptat o propunere…

- Cotidianul pro-guvernamental turc Sabah a anuntat miercuri ca a identificat 15 membri ai unui serviciu de securitate care au fost implicati in cazul disparitiei recunoscutului jurnalist saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Ziarul proguvernamental turc Sabah a anuntat miercuri ca a identificat o echipa saudita de 15 membri din serviciul de informatii implicata in disparitia cunoscutului jurnalist saudit Jamal Khashoggi, informeaza dpa preluata de Agerpres. Khashoggi a fost vazut ultima oara in urma cu o saptamana…

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…